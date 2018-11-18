محلل يهودي روسي : علي المجتمع الدولي ان يوقف قمع الفلسطينيين

موسكو/18 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – أعرب المحلل والصحفي اليهودي الروسي 'عزرائيل شاميل' اليوم الأحد عن إعتقاده بأنّ عدم تدخّل المجتمع العالمي في الملف الفلسطيني والقيام بوضع حدّ للهجمات ضد الفلسطينيين سيتيح لجيش الإحتلال الصهيوني ان يزيد من قمعه لهذا الشعب.

وقال شاميل المعروف بتوجهه المناهض للصهيونية، في تصريح لمراسل 'إرنا' في موسكو، أنّ 'إسرائيل' إن تُرِكَ لها الأمر في مواصلة جرائمهما لما أبقت فلسطينياً علي قيد الحياة.
واضاف قائلا ان نتانياهو يطمح الي الإبادة العرقية في قطاع غزة، وهجمات الكيان الصهيوني المتواصلة علي غزة، ترمي القضاء علي الفلسطينيين.
وأكّد الخبير اليهودي الروسي ان الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الايدي أمام هجمات هذا الكيان وانما سيطلقون عشرات القذائف صوب الأراضي التي يحتلها الكيان الصهيوني.
ولفت شاميل الي أنّ 'الإسرائيليين' هم أنفسهم أشعلوا فتيل هذه الأزمة عبر إدخال عناصرهم الي غزة؛ واصفاً مزاعمهم بأنها كاذبة في اتهام حماس وفلسطين ببدء الأزمة.
وإعتبر هذا المحلل الروسي مشاريع السلام مع الفلسطينيين مجرد اكذوبة تأتي في إطار خداع الرأي العام العالمي؛ مؤكداً أنّ الكيان الصهيوني لا يرغب في سلام مع الشعب الفلسطيني بل ينوي الي قمعه وإلحاق الأذي به.
وتابع القول، أنّ الاعلام الغربي يعكس الصورة بشأن ما يجري علي الساحة الفلسطينية ويقلبها ويعرّض الفلسطينيين وأهالي قطاع غزة وكأنهم هم البادئون للحرب وأنّ 'اسرائيل' هي ضحية للعنف.
واعرب المحلل السياسي اليهودي الروسي عن اعتقاده بان 'اسرائيل' ستواصل جرائمهما بوقاحة أكثر ضد الفلسطينيين وذلك في ضوء الدعم الاعلامي الغربي لها.
انتهي** ع ج / ح ع**



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عزرائيل شاميل

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محلل يهودي روسي : علي المجتمع الدولي ان يوقف قمع الفلسطينيين

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