استمرار تواجد القطع البحرية الإيرانية في المياه الحرة

واضاف الأدميرال سيد محمود موسوي في حديث مع إرنا اليوم الأحد: طالما أن وجود القطع البحرية للجيش ضروري لخدمة مصالح إيران، فإننا سنواصل ايفاد المجموعات البحرية الإيرانية الي المياه الحرة .

وقال إن البحرية الإيرانية قوة قوية، مضيفا: إذا تخلينا عن ساحة البحر والمياه الحرة، فبالتأكيد سوف يستفيد الآخرون من هذه الفرصة.

وصرح نائب قائد الجيش الإيراني، بإن إيران بلد بحري وينبغي أن يظل البلد البحري حاضرا في المياه الدولية.

وأعلن الأدميرال موسوي، أن إرسال قوات إلي المحيط الأطلسي هو أيضا علي جدول الأعمال، و إن ارسال القطع البحرية الإيرانية الي المحيط سيتم تنفيذه في الوقت والظروف المناسبة ووفقا لمتطلبات التسلسل الهرمي للقيادة.

وفيما يتعلق بالحظر الجائر والاحادي من قبل اميركا ضد إيران قال، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية واجهت عقوبات قاسية منذ بداية الثورة واستمرت في التقدم.

وأشار إلي انتاج مقاتلة 'كوثر' وأنظمة الدفاع الصاروخية المتقدمة من قبل خبراء الدفاع في البلاد، قائلاً: لم يمنعنا الحظر بأي حال من الأحوال من التقدم الدفاعي، وكل يوم يتم تحديث المعدات العسكرية ووضعها بتصرف الوحدات العسكرية.

وقال: الأعداء يدركون مدي قوة الردع التي منحتها أنظمة الصواريخ لإيران، منوها الي إن تحديث التكنولوجيا والمعدات الدفاعية لا يزال علي جدول أعمال القوات المسلحة.

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