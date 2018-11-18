غيب برور: سيتم افتتاح اكثر من اربعة الاف مشروع خلال اسبوع التعبئة

طهران/18تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد 'غلام حسين غيب برور' انه سيتم خلال فعاليات اسبوع التعبئة ( 20-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) افتتاح اكثر من اربعة الاف مشروع في جميع المحافظات الايرانية.

واضاف العميد غيب برور اليوم الاحد خلال مؤتمر صحفي انه وخلال اسبوع التعبئة وبهدف تقديم الخدمات الي المناطق المحرومة سيتم ارسال ستة الاف فريق عمل الي تلك المناطق.
وبين رئيس منظمة تعبئة المستضعفين ان التعبئة دخلت مجال انشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية وقال اننا بدأنا بانشاء ثلاثة الاف محطة شمسية بسعة 5 كيلو واط ونسعي لانشاء محطات اكبر وبسعة 100 كيلو واط.
واعلن العميد غيب برور عن اقامة مهرجان 'افلام المقاومة' خلال اسبوع التعبئة وقال انه ستشارك في هذا المهرجان افلام داخلية من جميع المناطق الايرانية اضافة الي 900 فلم اجنبي من دول امريكا اللاتينة واسيا واوروبا.
واشار رئيس منظمة تعبئة المستضعفين الي اقامة ملتقي تضامني مع الشعب اليمني وقال: ان النظام السعودي وبدعم من امريكا والكيان الصهيوني يرتكب افضع الجرائم ضد الشعب اليمني الاعزل. انه مضيفا في الوقت الذي يتجاهل الاستكبار العالمي تلك الجرائم فأن الشعب الايراني هب لنصرة الشعب اليمني المظلوم فاليوم ظروف مساعدة الشعب اليمني المنكوب صعبة جدا ولكننا كمرحلة اولي نسعي لايصال صوت هذا الشعب المظلوم الي اسماع العالم جميعا.
ومن برامج اسبوع التعبئة هو تجمع التعبويين في نفس اليوم في 500 مدينة ايرانية.
كما اعلن العميد غيب برور عن جهوزية الف وتسعة عشر فرقة و عشرة الاف فريق عمل لتقديم خدماتهم للشعب خلال الازمات .
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غيب برور: سيتم افتتاح اكثر من اربعة الاف مشروع خلال اسبوع التعبئة

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