البرلمان يطالب وزير الإقتصاد بمعالجة المشاكل المعيشية للشعب

وفي حديث له عمّا جري في إجتماع برلماني شارك فيه وزير الاقتصاد والشؤون المالية «فرهاد دجبسند»، أضاف ايمن آبادي بأنّ البلاد تواجه حالياً حظراً أمريكياً ظالما يستهدف بالتحديد إقتصاد البلاد، مؤكداً علي ضرورة التخطيط المناسب لمواجهة الحظر.

ودعا ايمن آبادي الي ضرورة تفعيل تعاون مجدٍ بين الحكومة والبرلمان لمواجهة الحظر الامريكي الظالم وتبديد مفعوله.

وطرحت هذه الكتلة البرلمانية مع وزير الإقتصاد والشؤون المالية ما تساورها من هواجس وقلق حيال حجم السيولة ونظام الضرائب والتهرّب الضريبي وقضايا الجمارك وما يتعلق بتطبيق المادة 44 من الدستور الايراني.

وتقرّر أن تقيم الكتلة إجتماعاً آخر مع وزير الاقتصاد والشؤون المالية هذا الاسبوع لمتابعة القضايا المطروحة في الإجتماع الثنائي وتأسيس فرق عمل تخدم بلوغ أهداف الإجتماع.

انتهي** ع ج** 1837

