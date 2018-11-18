قائم مقام سنجار:

سنجار باتت مدينة المقابر الجماعية للايزيديين

بغداد/18 تشرين الثاني/ نوفمبر/ارنا- عُثر في ناحية 'كرعوزير' التابعة لقضاء سنجار بمحافظة نينوي علي رفات سبعة من الكرد الإزيديين مدفونة في قبر جماعي قتلتهم عصابات داعش الارهابية بعد احداث سقوط مدينة الموصل في حزيران 2014.

وكشف قائم مقام قضاء سنجار، محما خليل، في تصريح صحفي انه 'تم العثور في حوض ماء داخل أحد المنازل في كرعوزير علي قبر جماعي للإيزيديين، يعود إلي أيام داعش، وتوجد داخل القبر الجماعي رفات سبعة أشخاص تم التعرف علي خمسة منهم، وهم من أهالي كرعوزير'.
وقال ان 'سنجار باتت مدينة المقابر الجماعية، وبعد العثور علي هذه المقبرة الجماعية الأخيرة بلغ عدد المقابر الجماعية للكرد الإيزيديين 71 مقبرة جماعية، ونتوقع أن يشهد هذا العدد المزيد من الارتفاع'.
ويقع القسم الأكبر من المقابر الجماعية في شمال وجنوب القضاء، في كرزردك، كرعوزير، تل قصب وتل بنات.
وكانت عصابات داعش الارهابية، قد هاجمت قضاء سنجار وتوابعه في 3 آب / اغسطس 2014 والذي كان موطنا لنحو 400 ألف إيزيدي غير أن 3100 شخص منهم قتلوا، وأكثر من نصف عدد القتلي سقط إما رميا بالرصاص أو الذبح أو الحرق حيا بينما اختطف 6800 لاستخدامهم كعبيد أو مقاتلين، وقتل أيضا آلاف الأسري من الرجال فيما سمته بعثة الأمم المتحدة إبادة جماعية للإيزيديين علي يد عناصر تنظيم داعش الارهابي.
وتمت استعادة السيطرة علي القضاء من قبل القوات الامنية العراقية في 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2015، وعُثر حتي الآن علي 71 مقبرة جماعية للإزيديين في القضاء.
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سنجار باتت مدينة المقابر الجماعية للايزيديين

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