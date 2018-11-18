جهانغيري يهنئ سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني

طهران/18تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- بعث النائب الاول لرئيس الجمهورية 'اسحاق جهانغيري' برقية تهنئة الي نظيره العماني 'فهد بن محمود آل سعيد' هنأه و الشعب العماني فيها بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
و اشار جهانغيري في برقية التهنئة هذه الي العلاقات المتنامية بين ايران وعمان باعتبارهما بلدين شقيقين معربا عن ثقته بان هذه العلاقات ماضية الي الامام و تضمن مصالحهما المشتركة.انتهي**1110 ** 1837
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جهانغيري
عمان
اليوم الوطني
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