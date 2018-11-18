جهانغيري يهنئ سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني

و اشار جهانغيري في برقية التهنئة هذه الي العلاقات المتنامية بين ايران وعمان باعتبارهما بلدين شقيقين معربا عن ثقته بان هذه العلاقات ماضية الي الامام و تضمن مصالحهما المشتركة.

انتهي**1110 ** 1837

