العراق: عمليات عسكرية لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين وديالي ونينوي

بغداد/18 تشرين الثاني/ نوفمبر/ارنا- اطلقت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، اليوم الاحد، عمليات عسكرية لمطاردة فلول داعش الارهابية في قواطع عمليات صلاح الدين وديالي ونينوي، وقتلت اعدادا منهم فيما اعتقلت 5 آخرين.

وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان له، ان 'الوية الحشد الشعبي (31 – 6) وقطعات الجيش وبإسناد طيران الجيش نفذت عملية تطهير واسعة في جزر كنعوص، وجزيرة الحلو، ومنطقة سديرة، وضفاف نهر دجلة في ايسر الشرقاط'.
واضاف ان 'القوات المشتركة قتلت عددا من عناصر داعش ودمرت مضافاتهم'.
واضاف ان 'العملية تهدف لتعقب فلول داعش في اطار استراتيجية لانهاء اي وجود لخلايا نائمة تابعة لداعش وتأمين المناطق المذكورة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين'.
فيما تمكن طيران الجيش العراقي،اليوم الاحد، من قتل 10 من ارهابيي عصابات داعش في ذات القاطع.
وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيي رسول في بيان له، ان 'طيران الجيش وخلال إسناده لقطعات قيادة عمليات ديالي التي تلاحق العصابات الارهابية والبحث عن اوكارها، دمر وكراً و4 دراجات نارية شمال بحيرة حمرين'.
وأضاف، ان 'طيران الجيش وضمن قاطع عمليات صلاح الدين قتل 10 ارهابيين من عصابات داعش الاجرامية وتدمير وكرين و3 خنادق شقية في الجزرة الوسطية من النهر بالقرب من قرية كنعوص في الشرقاط'.
الي ذلك تمكنت قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي في محافظة نينوي، الاحد، من القاء القبض علي خمسة ارهابيين وتدمير مضافتين لتنظيم داعش جنوب شرق الموصل.
وذكر اعلام الحشد في بيان له، ان 'الوية الحشد الشعبي (30- 15) وبإسناد قطعات الجيش نفذت عملية امنية في منطقة السلامية جنوب شرق الموصل، اسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص مطلوبين وفق المادة (٤ ارهاب) وتدمير مضافتين للإرهابيين'.
واضاف ان 'العملية تهدف الي تأمين منطقة السلامية وانهاء اي وجود لخلايا نائمة تابعة لداعش جنوب شرق الموصل'.
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العراق: عمليات عسكرية لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين وديالي ونينوي

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