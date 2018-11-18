الذهبیة الثالثة لإیران فی بطولة العالم بالبومسی

طهران/ 18 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا - نال المتسابق الایرانی ' علی سلمانی' المیدالیة الذهبیة للفئة العمریة (31- 40 عاما) لیرتفع رصید إیران الي ثلاث میدالیات ذهبیة فی منافسات بطولة العالم 2018 الجاریة حالیا فی تایوان .

و حصد الفریق الایرانی بالبومسی 3 میدالیات ذهبیة واخري فضیة و5 برونزیات فی منافسات بطولة العالم 2018 فی تایوان.
وانطلقت منافسات بطولة البومسی 2018 یوم الخمیس 15 نوفمبر وتستمر لمدة اربعة ایام بمشاركة 1274 ریاضیا وریاضیة من 54 بلدا.
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الذهبیة الثالثة لإیران فی بطولة العالم بالبومسی

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