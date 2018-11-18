الافصاح عن الحقائق المعادية للبشرية التي تنتهجها الولايات المتحدة يعجّل من اُفولها

وخلال كلمة له في الملتقي الرابع التخصصي تحت عنوان «حقوق الإنسان علي الطريقة الأمريكية» والذي اقيم في مدينة سنندج (غرب) أضاف باك آيين بأنّ الافول الامريكي الذي تحدث عنه سماحة القائد لايعني سقوط الولايات المتحدة بل يعني عزلتها عالمياً.

وصرّح باك ايين بأنّ الولايات المتحدة كانت تُعرَف بالقوة العظمي في العالم لكنها الآن بدأت طريقها الي الاُفول، عازياً هذا الافول والتراجع الامريكيين الي فقدان هذا البلد لعناصر التمتع بالشعبية الدولية والدعم العالمي وعنصر القوة والي تراجع التأثير العالمي للقرار الأمريكي.

كما رأي مساعد الشؤون الدولية في مكتب حفظ وتنظيم اثار ونتاجات سماحة قائد الثورة الاسلامية بأنّ إبتعاد واشنطن عن القوي الكبري في العالم وعن الدول الاوروبية وانسحابها من المعاهدات الدولية وفرضها حظراً علي بعض السلع الاوروبية جعلها تخسر حلفائها الاستراتيجيين وتسير نحو التراجع والافول.

كما لفت باك آيين الي دخول الولايات المتحدة في حروب اقتصادية أدّت الي انتزاع صفة التفوق العالمي منها.

وأشار باك آيين الي الهزيمة التي منيت بها واشنطن في الشرق الاوسط بفعل التواجد الايراني في المنطقة و وجود محور المقاومة اللذين تواجدا في سوريا بطلب رسمي منها، فضلاً عن الحضور الروسي والدعم الذي قدمته ايران للشعب اليمني والأفغاني والعراقي.

كما إعرب هذا المسؤول في مكتب حفظ وتنظيم اثار ونتاجات سماحة قائد الثورة عن اعتقاده بأنّ الولايات المتحدة بدأت تشعر بهذا الافول والتراجع وسعت الي إبقاء تواجدها في المنطقة عبر تشكيل جماعات إرهابية نشرتها وزرعتها فيها.

وقال باك آيين: إنّ واشنطن فشلت في جرّ الرأي العالمي لصالحها لبلوغ أهدافها من شنها حربين ضد أفغانستان والعراق عازياً ذلك الي إنتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان.

وأتي باك آيين علي ذكر بعض هذه الجرائم الأمريكية والانتهاكات ومنها جريمة سجن أبوغريب وما إرتكتبه في معتقل بغرام وفي معتقل غوانتانامو، إضافة الي دعمها للسعودية في الحرب ضد اليمن وتعاونها مع هذا البلد في سفك دماء الأبرياء.

وأكّد هذا المسؤول الايراني عن حتمية حدوث ما توقعه سماحة القائد بشأن الاُفول الامريكي، داعياً طلاب المدارس الدينية وفئات المجتمع الي فضح إجراءات واشنطن المعارضة لحقوق الانسان.

انتهي** ع ج** 1837

