توسيع مرقد الأمام الحسين عليه السلام أربعة أضعاف

و أضاف حامد كبودوند، في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام، أن لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة في مدينة قزوين ستشارك أيضا في تنفيذ هذا المشروع.

وأضاف: بفضل تبرعات الشعب ومشاركة اللجنة الرئيسية لإعادة بناء العتبات المقدسة في العراق، فان ضريح أمير المؤمنين الإمام علي (ع) في النجف الاشرف قد اصبح حاليا أكبر من السابق بـ20 مرة، ويعتبر أكبر هيكل مسقف للزيارة في العالم.

وأشار إلي أن لجنة إعادة الإعمار في قزوين لديها حاليا 1500 مشروع إعادة إعمار، منها 150 تم الانتهاء منه والبعض الآخر قيد التنفيذ.

وصرح كبودوند: في هذه المشاريع، تم ملاحظة نمط العمارة الإسلامية الإيرانية بشكل كامل، وتم ازاحة الستار عن الاشعار الإيرانية في صحن النجف الأشرف .

وأشار رئيس لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة في قزوين، الي إنه تم توفير جميع المواد اللازمة لهذه المشاريع من داخل إيران، وجميع الأخصائيين المطلوبين من الإيرانيين أيضاً، حيث تم وبواسطتهم تطوير الحرف والمهن الفنية.

وفي إشارة إلي المراحل النهائية من هذه المشاريع، قال، إن مشروع صحن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في مرقد الامام علي عليه السلام انجز بنسبة 90 بالمائة، بالإضافة إلي إن القبة الجديدة لضريح الإمام الحسين (ع)، قيد البناء والتي سيتم كشف النقاب عنها وفتحها هذا العام.

انتهي** 2344

