الفلسطينيون يؤكدون انحيازهم لمحور المقاومة

وقال محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إن الشعب الفلسطيني ينحاز إلي إيران ومحور المقاومة الذي يساند القضية الفلسطينية.

وأضاف شلح في حديث خاص لمراسل ارنا :' نحن كشعب ننحاز إلي إيران ومحور المقاومة ولا ننحاز للمطبعين الذين يمدون أيديهم إلي الاحتلال الصهيوني'، متابعا:' أن فلسطين ستنتصر في النهاية'.

وأوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن التسهيلات التي طرأت في قطاع غزة لا تعتبر في ميزان الحصار تمثل أي شي لأبناء الشعب الفلسطيني، وقال :' إن ما أعطي لا يوازي ولا يساوي بالمطلق ذرة من ذرات خوفهم وتضحياتهم أمام العدو المجرم'.

وشدد شلح أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة وتحقق أهدافها من فتح المعابر وإدخال البضائع الي القطاع وحرية التنقل من والي غزة وغيرها من احتياجات شعبنا'، وقال :'نحن نبحث عن الكرامة والعيش الكريم للشعب الفلسطيني'.

بدوره، قال محمد طومان القيادي في الجبهة الشعبية 'إن مسيرات العودة أعادت إحياء بشكل أو بآخر المشروع الوطني الذي كاد أن يتلاشي في ظل المأزق الفلسطيني والعربي.

وأضاف طومان في حديث لمراسل ارنا 'أن مسيرات العودة يجب أن تستمر رغم كل الضغوطات الممارسة علي الشعب الفلسطيني لوقفها، متابعا:' حريصون جدا أن لا نقدم أي أثمان سياسية مقابل أي تسهيلات لقطاع غزة'.

وأكدت الجبهة الشعبية أن استمرار مسيرات العودة هو ضمان لهزيمة كل المآرب والأدوار الخبيثة التي تعمل كوكيل لأمريكا والاحتلال من أجل تمرير مخططاتها العدوانية والإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني وعلي رأسها صفقة القرن.

وأضافت الجبهة أن الانفراجة التي تحققت في الساعات الأخيرة هي حقوق طبيعية للشعب الفلسطيني جري انتزاعها من الاحتلال العاجز والمربك عن وقف مسيرات العودة، وهي ليست بديلاً عن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة باعتبارها أقصر الطرق لحل قضايانا الوطنية والحياتية والمعيشية، ولقطع الطريق علي المشاريع المشبوهة ومواجهة صفقة القرن.

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