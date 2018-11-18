الرئيس العراقي يكشف الهدف من زيارته لأيران وجولته الاقليمية

وقال صالح في تغريدة علي حسابه الشخصي في 'تويتر' ان الهدف من زيارته لايران هو اننا 'تربطنا وإيران وشائج اجتماعية وثقافية متجذرة في تاريخنا ، سنعمل جاهدين لتعزيز روابطنا وتعاوننا الاقتصادي'.

وعن الهدف من جولته الاقليمية قال صالح 'العراق، بعلاقاته المتميزة مع جواره الإسلامي وعمقه العربي، من الممكن ان يكون محورا أساسيا لمنظومة إقليمية مستقرة قائمة علي احترام السيادة والتكامل الاقتصادي وإنهاء النزاعات العبثية التي استباحت المنطقة'.

ودعا الرئيس العراقي، امس السبت، لانشاء منظومة اقليمية تتجاوز الخلافات، فيما أكد استعداد العراق ليكون ساحة لتلاقي المصالح.

وقال صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني حسن روحاني بطهران، 'نحمل رسالة واضحة وصريحة بأهمية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع ايران، وتربطنا اواصر ووشائج مهمة مع الشعب الايراني'.

وأكد علي أن 'لايران فضلا كبيرا في دعم العراق ضد الارهاب'، لافتا الي أن 'العراق اليوم له استحقاق اعادة الاعمار والاستقرار وهذا يتطلب مبادرات سياسية داخلية وخارجية'.

وكان الرئيس العراقي قد انهي اليوم الاحد زيارة مهمة لطهران متوجها الي السعودية، ضمن جولته الإقليمية لعدد من دول الجوار، بهدف تحريك أوضاع العراق وتنشيط علاقته بدول الجوار.

وقد اشتملت الجولة زيارة قصيرة إلي الأردن، سبقتها زيارة للكويت والإمارات وأخري لإيران، لتختتم بالسعودية لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية، إلي جانب التطورات الإقليمية والدولية.

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