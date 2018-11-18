قيادي في حماس يطالب بوقف مسيرة التطبيع مع العدو الصهيوني

وقال رضوان في حديث لمراسل ارنا 'إن انتصار المقاومة الفلسطينية علي الاحتلال الصهيوني في جولة التصعيد الأخيرة هو انتصار للشعب الفلسطيني وانتصار لمحور المقاومة'.

وأكد القيادي في حركة حماس علي ضرورة تنسيق الجهود في المنطقة لتكوين جبهة وطنية فلسطينية عربية اسلامية موحدة لمجابهة الاحتلال الصهيوني .

وأضاف ' في جولة التصعيد الأخيرة استطاعت المقاومة تثبيت قاعدة الردع للاحتلال وأن أي اعتداء علي القطاع لن يمر دون حساب وأن الدخول إلي غزة ليس نزهة '

وأكد أن المقاومة الفلسطينية علي أتم الجهوزية لمجابهة الاحتلال الصهيوني وللرد علي العدوان، لافتا إلي أن المقاومة اثبتت قوتها وتوازن الردع مع العدو .

وحيا فصائل المقاومة التي كسرت أنف الاحتلال وأجبرت وزير الحرب الصهيوني افيغدر ليبرمان علي الاعتراف بالفشل والهزيمة وتقديم استقالته.

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