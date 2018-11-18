بدء انتاج فلم` خان طومان` في مازندران

والفلم الروائي 'خان طومان' الذي تستمر مشاهده لمدة 70 دقيقة و بمشاركة 170 ممثلا يصور مشاهد من حياة شهداء مدينة مازندران الذين استشهدوا في سوريا دفاعا عن المراقد المقدسة.

وفي شهر مايو/ايار 2016 تم نقض اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم بوساطة الامم المتحدة في سوريا وعلي اثره استشهد 13 من الابطال المدافعين عن المراقد المقدسة من مدينة مازندران علي يد العناصر التكفيرية في حي 'خان طومان' في حلب وبعد مرور عامين علي استشهادهم اعدييت جثامينهم الي الوطن.

وتقع خان طومان الاستراتيجية علي بعد 10 كيلومترات جنوبي مدينة حلب و تعتبر الممر الرئيسي للتكفيرين بين شمال وجنوب المدينة وبسبب قربها من الشارع الرئيسي حلب- دمشق ولها اهمية استراتيجة خاصة.

ويحكي الفلم هجوم ثلاثة الاف من التكفيريين علي 'خان طومان' في مايو/ايار 2016 واحتلالهم لهذا الحي الاستراتيجي.

وقدمت مدينة مازندران 40 شهيدا دفاعا عن المراقد المقدسة.

انتهي**م م** 1718

