ترانزيت السلع ازداد بنسبة 7 في المئة خلال 6 اشهر

واضاف نفيسي اليوم الاحد انه تم خلال هذه الفترة ترانزيت اكثر من خمسة ملايين و 775الف طن من السلع عبر 32 نقطه حدوديه بحريه و بريه في البلاد بما فيها مليونان و 313 الف طن من المشتقات النفطية و ثلاثة ملايين و461الف طن من السلع غير النفطية توزعت بين قطع الغيار و القطن و المحاصيل الزراعية و المواد الغذائية.

وتابع قائلا ان حجما كبيرا من ترانزيت هذه السلع تم عبر ميناء الشهيد رجايي و المعابر البرية بما فيها برويز خان و باشماق.

واضاف انه و رغم الحظر الامريكي المفروض علينا، فاننا تمكنا من تحقيق نمو في حجم ترانزيت السلع مع دول المنطقة عبر التخطيط و تفعيل الترانزيت.

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