مسؤول في مؤسسة الطرق:

ترانزيت السلع ازداد بنسبة 7 في المئة خلال 6 اشهر

طهران/18 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن مدير عام مكتب الترانزيت والنقل الدولي في موسسة الطرق والنقل البري 'رضا نفيسي'، ان ترانزيت السلع عبر الحدود البرية و البحرية في البلاد ازداد بنسبة 7 في المئة في الشهور الستة الاولي من العام الجاري (بدأ في 20مارس 2018) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واضاف نفيسي اليوم الاحد انه تم خلال هذه الفترة ترانزيت اكثر من خمسة ملايين و 775الف طن من السلع عبر 32 نقطه حدوديه بحريه و بريه في البلاد بما فيها مليونان و 313 الف طن من المشتقات النفطية و ثلاثة ملايين و461الف طن من السلع غير النفطية توزعت بين قطع الغيار و القطن و المحاصيل الزراعية و المواد الغذائية.
وتابع قائلا ان حجما كبيرا من ترانزيت هذه السلع تم عبر ميناء الشهيد رجايي و المعابر البرية بما فيها برويز خان و باشماق.
واضاف انه و رغم الحظر الامريكي المفروض علينا، فاننا تمكنا من تحقيق نمو في حجم ترانزيت السلع مع دول المنطقة عبر التخطيط و تفعيل الترانزيت.
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اقتصاد

ترانزيت السلع

الحدود البرية

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ترانزيت السلع ازداد بنسبة 7 في المئة خلال 6 اشهر

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