برهم صالح غادر طهران في ختام زيارة رسمية ناجحة لايران

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن 'رئيس الجمهورية برهم صالح غادر صباح اليوم في ختام زيارة رسمية ناجحة إلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متجهاً إلي الرياض في إطار زيارة رسمية بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية'.

وأضاف البيان، أن 'الرئيس والوفد المرافق له أجري يوم أمس السبت في طهران عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع سماحة المرشد الأعلي آية الله العظمي علي الخامنئي ورئيس الجمهورية الإسلامية حسن روحاني وكبار المسؤولين الإيرانيين جري خلالها التأكيد علي أهمية مواصلة الجهود والعمل المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين والشعبين، بما يعزز المصالح المشتركة، كما تم التأكيد علي أهمية استقرار وأمن المنطقة لصالح تقدم جميع بلدانها'.

وأشار البيان، إلي أن 'هذه الزيارات إلي الدول المجاورة تأتي ضمن جهود العمل لإرساء أفضل العلاقات مع جميع دول المنطقة علي أساس المصالح المشتركة وبما يحفظ استقلال وسيادة الدول ويوفر فرص التعاون والتفاهم من أجل أمن وسلام البلدان والمنطقة وتقدمها'.

جدير بالذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح وصل، أمس السبت (17 تشرين الثاني 2018)، إلي العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

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