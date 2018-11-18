الصحفيون الفلسطينيون... انتهاكات صهيونية بالجملة

وتتنوع الاعتداءات الصهيونية ضد الصحفيين بالاعتقال والاحتجاز والاعتداء المباشر بالضرب وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلي المنع من السفر والتغطية الميدانية.

وتشير الاحصائيات الفلسطينية إلي 700 اعتداء تعرض له الصحفيون من قبل قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري في فلسطين، في حين استشهد 43 صحفيا منذ العام 2000 وحتي اليوم وما زال قادة الاحتلال الصهيوني يفلتون من المساءلة والعقاب.

ويقول نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر 'إنه يجب محاسبة مجرمي الحرب علي جرائمهم بحق الصحفيين وعدم افلاتهم من العقاب، وأن هذه الاعتداءات تؤكد أن دولة الاحتلال تضع الصحفيين في دائرة الاستهداف ولا تراعي ادني الاخلاقيات في التعامل مع الصحفيين'.

وجددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين دعوتها إلي الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والانسانية بتحمل مسؤولياتهم وضرورة التحرك سريعا للضغط علي الاحتلال وفتح مساءلة حقيقية لقادة جيش الاحتلال الصهيوني لضمان عدم نجاحهم في الافلات من العقاب أو المساءلة علي الجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين.

بدوره، اكد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيلب لوريونت' أن اعتداء قوات الاحتلال علي الصحفيين يعكس زيف الديمقراطية التي تدعيها حكومة الاحتلال'، مضيفا ان 'الصحفيين الفلسطينيين ليسوا ارهابيين كما يدعي الاسرائيليون، بل هم صحفيون يجب احترامهم وعدم التعرض لهم'.

أما نائب رئيس الصحافة والمواطنة في فرنسا مارلي اورليغري يقول:' إن الصحفيين الفلسطينيين تميزوا بالخوض في هموم المجتمع، ونفذوا بقدر المستطاع حلولا لمشاكل كبيرة غيرت حياة المواطنين وجعلت من الإيمان بالصحفي ذو أهمية لدي الناس'.

ويوضح مجلس العلاقات الدولية في فلسطين أنه لم تجر إدانة الاحتلال الصهيوني بسبب الاعتداءات ضد العاملين في وسائل الإعلام، الأمر الذي يثير القلق، مشيرا إلي أن إفلات الاحتلال من العقاب يشجعه علي المزيد من ارتكاب الجرائم بحق الصحفيين لإسكاتهم ومنعهم من توثيق جرائمه.

ويطالب المجلس بفضح جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة المجرمين وجلبهم إلي قفص العدالة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يقول في رسالة 'في فترة لا تكاد تتجاوز عقدا من الزمن، قُتل ما يزيد علي ألف صحفي وهم يؤدون عملهم الذي لا غني عنه.. وفي تسع من كل عشر من الحالات، تبقي القضية دون حسم ولا يخضع للمحاسبة أحد'.

ويضيف 'غالبا ما تكون الصحفيات أكثر تعرضا للاستهداف، ليس بسبب التقارير التي يُعدِدْنها فحسب، وإنما أيضا بسبب كونهن إناثا، ويشمل ذلك تعرضهن لخطر العنف الجنسي'، موضحا انه في العام الحالي قُتل ما لا يقل عن 88 صحفيا، كما تعرَّض ألوفٌ عديدة من الصحفيين للاعتداء أو المضايقة أو الاحتجاز أو السجن بتهم مزيفة ودون مراعاة الأصول القانونية الواجبة.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من ازدياد عدد الاعتداءات ومن سيادة ثقافة الإفلات من العقاب، ومناشدا الحكومات والمجتمع الدولي توفير الحماية للصحفيين وخلق الظروف التي يحتاجونها لمزاولة عملهم.

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