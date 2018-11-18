لاريجاني:

لجنه مشتركه بين البرلمان والحكومه تناقش سبل معالجه القضايا الاقتصاديه

طهران/18تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني اليوم الأحد: إنّ اللجنه المشتركه بين المجلس والحكومة ستناقش سبل معالجه القضايا الإقتصادية التي تواجهها البلاد.

وفي بداية الجلسه العلنيه للمجلس اليوم الاحد قال لاريجاني بأنّ إجتماعا مغلقا عقد في الثامنة صباحاً رفَعَ فيه رئيس مركز أبحاث مجلس الشوري الاسلامي تقريراً عن الحظر وطرق مواجهته.
كما صرّح لاريجاني بأنّ مسؤولين عن منظمة التخطيط والميزانية و وزارة الاقتصاد والبنك المركزي عرضوا آراءهم خلال الإجتماع الصباحي.
وتقرّر أن تتعاون اللجان البرلمانية ذات الصلة بالقضايا المطروحة في الاجتماع مع الحكومة لتفعيل ما تمت مناقشته، فضلاً عن متابعة قضايا الصناعة والطاقة والزراعة ومايمت بصلة بمعيشة المواطنين خاصة الفئة ذات الدخل المحدود.
وكان إجتماع مشترك مغلق عقد في الثامنة من صباح اليوم إستغرق ساعتين ونصف بين المجلس والحكومة.
وأمّا بالنسبة للإجتماع المفتوح صرّح امير حسين قاضي زاده هاشمي عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي بأنّ النواب سيناقشون خلاله مشروع قانون تأسيس منظمة الصناعات البحرية التابعة للقوات المسلحة ومشروع تنظيم المقررات المالية والادارية لوزارة التربية والتعليم.
ومن المقرّر أن يحضر وزير النفط «بيجن نامدار زنغنه» الي المجلس للردّ علي أسئلة عدد من النواب.
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لجنه مشتركه بين البرلمان والحكومه تناقش سبل معالجه القضايا الاقتصاديه

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