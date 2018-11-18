وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي:

يمكن لمتحف هيرميتاج عرض أعماله في إيران

سان بطرسبرغ/ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في اجتماع مع رئيس متحف هيرميتاج والآثار الإيرانية المعروضة في واحد من أكبر المتاحف في العالم في سان بطرسبرغ، أنه يمكن للجانب الروسي بالاضافة الي توسيع علاقاته مع نظرائه الإيرانيين، عرض أعماله في إيران.

وقبل مغادرته روسيا، زار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي، متحف هيرميتاج والتقي 'ميخائيل بيوتروفسكي'، رئيس المتحف في سان بطرسبرغ، وقال: يمكن عرض أعمال هذا المتحف في إيران، وفي المقابل عرض أعمال المتاحف الإيرانية في هيرميتاج.
وأضاف إن العلاقات الثقافية بين إيران وروسيا متجذرة في الماضي، وأن هذه الحقيقية يمكن رؤيتها بوضوح في متحف هيرميتاج، منوها الي إن متحف هيرميتاج باعتباره واحداً من أكبر المتاحف في العالم، قد خلق فرصة ومساحة جيدة لعلماء الإيرانيات، وإن رئيس قسم العلوم الايرانية والشرقية لهذا المتحف، قد حول هيرميتاج الي قاعدة ثقافية رئيسية بين إيران وروسيا.
وقال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، إنه يمكن توسيع التعاون الثقافي بين إيران وروسيا باستخدام طاقة متحف هيرميتاج، مضيفا بان نظرائكم الإيرانيين يريدون أيضا تطوير التعاون.
من جانبه أشار مدير متحف هيرميتاج، 'بيوتارفسكي'، الي اعداد ملف صوتي باللغة الفارسية لتوضيح الآثار الإيرانية في القاعة الخاصة بالاثار الإيرانية بالمتحف، وقال: سيوفر هذا الملف الصوتي معلومات كاملة عن الأعمال الإيرانية، ونتعاون مع السفارة الإيرانية في هذا المشروع.
وأشار إلي أن يومي 20 و 21 فبراير من العام المقبل، سوف يعقد اجتماع رابطة علماء الايرانيات لدول أوراسيا في موسكو وسيستضيف متحف هيرميتاج هذا الاجتماع ، مما يدل علي الأهمية التي نعطيها لثقافة وتاريخ إيران.
وأشار رئيس متحف هيرميتاج إلي تبادل الخبراء في مجال التراث الثقافي باعتباره جزءا آخر من التعاون بين البلدين وقال: لقد أحرزنا تقدما جيدا في علم الآثار ويمكننا العمل مع نظرائنا الإيرانيين.
ووصف إنتاج أفلام قصيرة وأفلام وثائقية، خاصة حول الفن الإيراني في هيرميتاج، كأداة مفيدة.
يذكر إن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي كان قد زار روسيا لحضور المؤتمر الثقافي الدولي السابع في سان بطرسبرغ، والذي عقد يوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام .
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يمكن لمتحف هيرميتاج عرض أعماله في إيران

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