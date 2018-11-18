برلماني ايراني: الحكومة تشكل لجنة لمواجهة الحظر

وعقب الاجتماع المغلق الذي عقد صباح اليوم الاحد في المجلس، اوضح نعمتي في حديث للصحفيين، ان اجتماع اليوم عقد بحضور وزير الاقتصاد و المال 'فرهاد دج بسند' و رئيس موسسة التخطيط والميزانية 'محمد باقر نوبخت' ومحافظ البنك المركزي 'عبدالناصر همتي'.

واضاف ان رئيس مركز الابحاث في المجلس قدم خلال اجتماع اليوم تقريرا مفصلا حول مختلف القضايا بما فيها الظروف المعيشية و قطاع الصناعة والمناجم والتجارة و القضايا الجمركية وابدي نواب المجلس آرائهم تجاه هذا التقرير .

وتابع قائلا ان دج بسند و نوبخت قدما تقريرا حول ما قامت به الحكومة حول الظروف المعيشية للشعب و ضمان رخاء العمال.

وقال ان اللجان التخصصية في المجلس تبنت متابعة هذا التقرير و ادرجته علي جدول اعمالها كما قررنا تشكيل لجنة في الحكومة لمواجهة الحظر و متابعة الظروف المعيشية للشعب.

واضاف انه ونظرا إلي محاولات امريكا لاثارة الاجواء النفسية في ايران عبر فرض الحظر عليها، فان تشكيل هذه اللجنة من شانه أن يسهم في مواجهة هذه المحاولات.

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