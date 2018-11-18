الحظر الامريكي علي ايران عديم الفائدة وستكون نتائجة محدودة

ودان جو فيلية اليوم الاحد في حوار مع ارنا الحظر الامريكي الاحادي ضد ايران وقال ان واشنطن لاتستطيع ايقاف طهران عن التعامل مع الدول ولا تستطيع ان تحصل منها علي تنازلات في الشرق الاوسط وانها بهذا العمل ستخل بالتجارة الدولية وستواجه معارضة من المجتمع الدولي وسيزاد السخط عليها اكثر من ذي قبل.

وقال الباحث الصيني ان امريكا قد تستطيع وعلي المدي القريب تحقيق بعض مطالبها ولكن علي المدي البعيد لن تحصد سوي الخسارة جراء اجراءاتها الاحادية الجانب.

وبين الباحث في جامعة شنغهاي الدولية ان العالم بحاجة الي النفط الايراني وان هذه الحاجة للطاقة جعلت ترامب يتراجع ويستثني ثماني دول من الحظر النفطي المفروض عليها.

واعتبر جوفيلية العلاقات الايرانية الصينية بالاستراتيجية وقال : ان علاقات البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري تنمو بشكل مستمر ولن تتعرض للخطر جراء الحظر الامريكي.

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