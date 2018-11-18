باحث في جامعة شنغهاي الدولية:

الحظر الامريكي علي ايران عديم الفائدة وستكون نتائجة محدودة

بكين/18تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد الباحث في جامعة شنغهاي الدولية 'جو فيليه' ان الحظر الاحادي الامريكي ضد ايران ونظرا لمناقضته للقوانين الدولية وكذلك معارضة المجتمع الدولي له هو عديم الجدوي ونتائجه ستكون محدودة جدا.

ودان جو فيلية اليوم الاحد في حوار مع ارنا الحظر الامريكي الاحادي ضد ايران وقال ان واشنطن لاتستطيع ايقاف طهران عن التعامل مع الدول ولا تستطيع ان تحصل منها علي تنازلات في الشرق الاوسط وانها بهذا العمل ستخل بالتجارة الدولية وستواجه معارضة من المجتمع الدولي وسيزاد السخط عليها اكثر من ذي قبل.
وقال الباحث الصيني ان امريكا قد تستطيع وعلي المدي القريب تحقيق بعض مطالبها ولكن علي المدي البعيد لن تحصد سوي الخسارة جراء اجراءاتها الاحادية الجانب.
وبين الباحث في جامعة شنغهاي الدولية ان العالم بحاجة الي النفط الايراني وان هذه الحاجة للطاقة جعلت ترامب يتراجع ويستثني ثماني دول من الحظر النفطي المفروض عليها.
واعتبر جوفيلية العلاقات الايرانية الصينية بالاستراتيجية وقال : ان علاقات البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري تنمو بشكل مستمر ولن تتعرض للخطر جراء الحظر الامريكي.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

سياسي

الحظر

عديم الفائدة

جامعة شنغهاي الدولية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الحظر الامريكي علي ايران عديم الفائدة وستكون نتائجة محدودة

معظم المشاهدات

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

قائد الثورة الاسلامیة یستقبل الرئیس العراقی

قائد الثورة الاسلامیة یستقبل الرئیس العراقی

قادرون علي رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع العراق الي 20 ملیار

روحانی فی مؤتمر صحفی مشترك مع الرئیس العراقی:

قادرون علي رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع العراق الي 20 ملیار

الرئیس العراقی : العراق لن ینسي حمایة إیران له

الرئیس العراقی : العراق لن ینسي حمایة إیران له

قائد الثورة یدعو الي تعزیز الوحدة الوطنیة فی مواجهة الحاقدین علي العراق

خلال استقبال الرئیس العراقی؛

قائد الثورة یدعو الي تعزیز الوحدة الوطنیة فی مواجهة الحاقدین علي العراق

أحدث الأخبار

الفلسطينيون يؤكدون انحيازهم لمحور المقاومة

' خاص إرنا'

الفلسطينيون يؤكدون انحيازهم لمحور المقاومة

الرئيس العراقي يكشف الهدف من زيارته لأيران وجولته الاقليمية

الرئيس العراقي يكشف الهدف من زيارته لأيران وجولته الاقليمية

قيادي في حماس يطالب بوقف مسيرة التطبيع مع العدو الصهيوني

خاص لـ'ارنا'

قيادي في حماس يطالب بوقف مسيرة التطبيع مع العدو الصهيوني

ظريف و نظيره البريطاني يجتمعان غدا في طهران

ظريف و نظيره البريطاني يجتمعان غدا في طهران

بدء انتاج فلم` خان طومان` في مازندران

بدء انتاج فلم' خان طومان' في مازندران

موضوعات مرتبط