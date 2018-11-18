من الغباء انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ودفع الآخرين للخروج منه

واضاف 'بري بلكمان' وهو خبير في مركز 'استيمسن' في مقابلة مع ارنا اليوم الاحد: قضينا وقتا طويلا في مركز استيمسن لمناقشة الاتفاق النووي مع ايران وانا شخصيا عملت واجريت تحقيقات عنه. من المؤسف أن يتحدث كل من رئيس الولايات المتحدة، ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ببيانات زائفة ومضللة عن الاتفاق النووي.

وصرح : اعتقد ان هذه العملية سيكون لها تأثير سلبي علي معاهدة حظر الانتشار النووي والقضاء علي الاسلحة النووية علي مستوي العالم.

وتابع الخبير في الشؤون الأمنية والدولية: كان من بين تداعياته المباشرة بالنسبة لكوريا الشمالية، حيث ان الاجراء الأمريكي بالانسحاب مما اتفقت عليه، كان مصدرا للشك بين القيادة الكورية الشمالية.

وردا علي سؤال لمراسل ارنا عن جهود أوروبا لحماية المصالح الاقتصادية الإيرانية في الاتفاق النووي، قال، إن الأوروبيين ناقشوا آلية التواصل المالي مع إيران ، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لإيران. إن إنشاء هذه الآلية أمر ضروري لمواصلة العمل مع إيران، ولكن يبدو أنه لم يتم تنفيذه لأسباب لا أعرفها بالتفصيل.

وقال: التأخير ليس علامة علي تقاعس الاتحاد الأوروبي لحفظ الاتفاق النووي، مضيفا : أعتقد أن الأوروبيين صادقون في جهودهم. يتعلق الأمر بتعقيدات الاقتصاد والارتباط بين اقتصاداتها والولايات المتحدة. وهذا يعقد عمل دول الاتحاد الأوروبي في العلاقات التجارية والمالية مع إيران، ولكن أوروبا، وعلي وجه الخصوص، الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة ميركل، يولون أهمية كبيرة للاتفاق النووي ويحاولان بصدق للحفاظ عليه.

ووصف بلكمان أيضا عداء البيت الأبيض لإيران بأنه يتناقض مع إستراتيجية الخروج الأمريكية الطموحة من الشرق الأوسط ، مضيفا أن الصين ستكون تحديا استراتيجيا أساسيا للولايات المتحدة.

وتابع: لقد استفادت الصين وروسيا من سياسات ترامب المناهضة لإيران وستزيد من مستوي التعاون الاقتصادي مع إيران.

وردا علي سؤال فيما اذا استمرت استراتيجية الخروج من الشرق الأوسط للتركيز العسكري علي شرق آسيا، بعد اوباما أو لا؟ أجاب الخبير الامريكي في العلاقات الدولية : من المثير للاهتمام، وعلي الرغم من كل التصريحات الشديدة اللهجة من قبل دونالد ترامب ضد إيران، فإن الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط قد انخفض. لدينا الآن عدد أقل من الجنود في الشرق الأوسط مقارنة مع عهد أوباما. إذا نظرت إلي الإحصائيات، فإن عدد السفن الحربية المنتشرة في الخليج الفارسي، أو عدد الطائرات الحربية الامريكية التي مقرها في منطقة الخليج الفارسي، آخذة في الانخفاض. في الوقت نفسه، قللنا عدد قواتنا في العراق وسوريا.

وأضاف بلكمان: إنه لأمر مدهش أنه علي الرغم من التصريحات والشعارات الرنانة، فإن نشر قواتنا في الشرق الأوسط قد تراجع علي عكس ذلك. أنا شخصيا رأيت الإحصاءات، فوجئت. علي أي حال، فإنه يظهر أنه إلي جانب التهديدات المباشرة مثل الإرهاب، فإن الصين تمثل تحديا استراتيجيا وطويل الأمد بالنسبة لنا ، وتتحرك حكومة ترامب في هذا الاطار.

و أكد الخبير العسكري الأمريكي: بالطبع ، نحن نواجه سياسات مثيرة للجدل من قبل الحكومة الأمريكية الحالية. نهج الضغط علي إيران سينتهي لصالح روسيا والصين. لدي الصين عدة طرق للالتفاف علي العقوبات وزيادة التعاون الاقتصادي مع إيران. في هذه الأثناء، إذا التزمت إيران بالاتفاق النووي، أعتقد أنه سيكون هناك مستقبل لتحسين علاقاتنا مع إيران.

الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي مع ايران في 8 مايو الماضي واعاد فرض الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

القرار الامريكي لاقي تنديدا من قبل مسؤولي دول العالم بمافيهم الاوروبيين الذين اعربوا في بيان عن اسفهم من انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) مؤكدين ان الاتفاق النووي يحظي باهمية بالغة ويحظي بتأييد جميع اعضاء مجلس الامن كما جاء في القرار 2231 الدولي وهو حيوي لامن اوروبا والمنطقة والعالم برمته.

انتهي** 2344

