عراقجی: امیركا اصبحت معزولة سیاسیا

مدرید / 18 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
اكد مساعد الخارجیة الایرانیة للشؤون السیاسیة عباس عراقجی بان امیركا تمارس الضغوط علي الدول الاخري ببلطجیة لكنها معزولة من الناحیة السیاسیة.

جاء ذلك فی تصریح ادلي به عراقجی السبت لصحیفة 'ا.ب.ث' الاسبانیة علي هامش زیارته الحالیة الي مدرید لاجراء الجولة الثانیة من المحادثات السیاسیة التشاوریة مع نظیره الاسبانی.
وحول مدي تاثیر استئناف الحظر الامیركی علي ایران قال، انه وقبل تنفیذ الحظر ومنذ انتخاب ترامب كان هناك تاثیر نفسی بسبب التخبط الذی كان سائدا وبدات بعض الشركات بوقف انشطتها.
واضاف، الا ان الشركات التی لا ترتبط بعلاقات مع امیركا واصلت تعاونها وهنالك الان نحو 3 الاف شركة صغیرة ومتوسطة وكبیرة تعمل مع ایران وان ما تریدها هو قناة مالیة لاجراء المعاملات.
وتابع عراقجی، ان احتمال انخفاض بیع النفط الایرانی وارد ولكن لیس فی المستوي الذی تتصوره امیركا.
وقال، ربما تؤدی اجراءات الحظر الي فرض اثمان باهظة علینا الا انها لن تغیر سیاسة ایران، ولقد كات الحكومة الامیركیة السابقة قد فرضت اجراءات حظر اشد ضد ایران الا انها اضطرت فی النهایة للجلوس الي طاولة المفاوضات كما ان ترامب یتابع تجربة فاشلة.
واضاف، ان امیركا قوة اقتصادیة وتمارس الضغوط ببلطجیة علي الدول الاخري الا انها معزولة من الناحیة السیاسیة.
واكد عراقجی سلمیة البرنامج النووی الایرانی علي الدوام واضاف، لقد كانت لدینا سابقا اجهزة طرد مركزی من الجیل الاول لكننا نعمل الان علي اجهزة من الجیلین الثالث والرابع لكننا لا نرید الوصول الي نقطة التوتر.
وحول اتهامات امیركا الزائفة لایران بدعم الارهاب واستغلال الاتفاق النووی للعمل سرا علي الجانب العسكری النووی ومزاعم نتنیاهو بادعائه ان لدیه وثائق بهذا الصدد قال، ان برنامجنا النووی خاضع لتفتیش الوكالة الدولیة للطاقة الذریة التی اكدت 13 مرة لغایة الان سلمیة البرنامج وان ایران ملتزمة بتعهداتها، كما ان الكیان الصهیونی متخصص فی الكذب ولا ینبغی الوقوع فی فخ دعاة الحرب.
وحول قضیة الیمن قال، اننا لا تواجد لنا فی الیمن لكننا علي صلة بالحوثیین ولا یعنی هذا الامر بان یعلموا بما نقوله نحن. اننا نسعي للسلام فی الیمن وان هذه الحرب هی نتیجة لخطا حسابات السعودیین الذین تحدثوا فی البدایة عن القضاء علي الحوثیین فی غضون شهرین الا ان 4 اعوام مضت والحرب مازالت مستمرة ولهذا السبب فانهم یسعون لربط ذلك بایران. ان طریق الحل لیس الحرب بل السیاسة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

عراقجی

امیرکا

معزولة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عراقجی: امیركا اصبحت معزولة سیاسیا

معظم المشاهدات

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

قائد الثورة الاسلامیة یستقبل الرئیس العراقی

قائد الثورة الاسلامیة یستقبل الرئیس العراقی

قادرون علي رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع العراق الي 20 ملیار

روحانی فی مؤتمر صحفی مشترك مع الرئیس العراقی:

قادرون علي رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع العراق الي 20 ملیار

الرئیس العراقی : العراق لن ینسي حمایة إیران له

الرئیس العراقی : العراق لن ینسي حمایة إیران له

قائد الثورة یدعو الي تعزیز الوحدة الوطنیة فی مواجهة الحاقدین علي العراق

خلال استقبال الرئیس العراقی؛

قائد الثورة یدعو الي تعزیز الوحدة الوطنیة فی مواجهة الحاقدین علي العراق

أحدث الأخبار

دراسة القضايا الاقتصادية في إجتماع مغلق عقده مجلس الشوري الاسلامي

دراسة القضايا الاقتصادية في إجتماع مغلق عقده مجلس الشوري الاسلامي

هَل قَرَّرت المُؤسَّسة الأمريكيّة العَميقة الإطاحَة بوَليّ العَهد السعوديّ وعَرقَلَة مُحاوَلات ترامب المُعاكِسَة؟

هَل قَرَّرت المُؤسَّسة الأمريكيّة العَميقة الإطاحَة بوَليّ العَهد السعوديّ وعَرقَلَة مُحاوَلات ترامب المُعاكِسَة؟

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي الساطور

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي الساطور

عراقجی: امیركا اصبحت معزولة سیاسیا

عراقجی: امیركا اصبحت معزولة سیاسیا

إصدار 6 لوائح اتهام جدیدة بحق عدد من الصرافین

المدعی العام فی طهران:

إصدار 6 لوائح اتهام جدیدة بحق عدد من الصرافین

موضوعات مرتبط