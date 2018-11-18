عراقجی: امیركا اصبحت معزولة سیاسیا

جاء ذلك فی تصریح ادلي به عراقجی السبت لصحیفة 'ا.ب.ث' الاسبانیة علي هامش زیارته الحالیة الي مدرید لاجراء الجولة الثانیة من المحادثات السیاسیة التشاوریة مع نظیره الاسبانی.

وحول مدي تاثیر استئناف الحظر الامیركی علي ایران قال، انه وقبل تنفیذ الحظر ومنذ انتخاب ترامب كان هناك تاثیر نفسی بسبب التخبط الذی كان سائدا وبدات بعض الشركات بوقف انشطتها.

واضاف، الا ان الشركات التی لا ترتبط بعلاقات مع امیركا واصلت تعاونها وهنالك الان نحو 3 الاف شركة صغیرة ومتوسطة وكبیرة تعمل مع ایران وان ما تریدها هو قناة مالیة لاجراء المعاملات.

وتابع عراقجی، ان احتمال انخفاض بیع النفط الایرانی وارد ولكن لیس فی المستوي الذی تتصوره امیركا.

وقال، ربما تؤدی اجراءات الحظر الي فرض اثمان باهظة علینا الا انها لن تغیر سیاسة ایران، ولقد كات الحكومة الامیركیة السابقة قد فرضت اجراءات حظر اشد ضد ایران الا انها اضطرت فی النهایة للجلوس الي طاولة المفاوضات كما ان ترامب یتابع تجربة فاشلة.

واضاف، ان امیركا قوة اقتصادیة وتمارس الضغوط ببلطجیة علي الدول الاخري الا انها معزولة من الناحیة السیاسیة.

واكد عراقجی سلمیة البرنامج النووی الایرانی علي الدوام واضاف، لقد كانت لدینا سابقا اجهزة طرد مركزی من الجیل الاول لكننا نعمل الان علي اجهزة من الجیلین الثالث والرابع لكننا لا نرید الوصول الي نقطة التوتر.

وحول اتهامات امیركا الزائفة لایران بدعم الارهاب واستغلال الاتفاق النووی للعمل سرا علي الجانب العسكری النووی ومزاعم نتنیاهو بادعائه ان لدیه وثائق بهذا الصدد قال، ان برنامجنا النووی خاضع لتفتیش الوكالة الدولیة للطاقة الذریة التی اكدت 13 مرة لغایة الان سلمیة البرنامج وان ایران ملتزمة بتعهداتها، كما ان الكیان الصهیونی متخصص فی الكذب ولا ینبغی الوقوع فی فخ دعاة الحرب.

وحول قضیة الیمن قال، اننا لا تواجد لنا فی الیمن لكننا علي صلة بالحوثیین ولا یعنی هذا الامر بان یعلموا بما نقوله نحن. اننا نسعي للسلام فی الیمن وان هذه الحرب هی نتیجة لخطا حسابات السعودیین الذین تحدثوا فی البدایة عن القضاء علي الحوثیین فی غضون شهرین الا ان 4 اعوام مضت والحرب مازالت مستمرة ولهذا السبب فانهم یسعون لربط ذلك بایران. ان طریق الحل لیس الحرب بل السیاسة.

انتهي ** 2342

