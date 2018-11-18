وعلي هامش اجتماعه مع مسؤولی الشؤون المالیة، قال جعفری دولت آبادی: ان السلطة القضائیة تعتمد علي 3 امور كأساس لها فی محاربة الفساد، تتمثل فی السرعة والدقة والحزم، وإن أی حكم یصدر باستثناء الاعدام، هو حكم قطعی ویتم تنفیذه، وفی حكم الاعدام سیتم تنفیذه بعد تأیید المحكمة العلیا.

وأشار الي أن جهاز القضاء قدم أداء جیدا وناجحا فی البت بملفات المخلین بالاقتصاد مؤخرا، وأوضح انه تم خلال الاشهر الثلاثة الماضیة استدعاء 1500 شخص، وإصدار 69 لائحة اتهام، وتم احتجاز ما لا یقل عن 150 شخصا، وتنفیذ 48 حكماً، وهنالك ملفات أخري علي جدول الاعمال وفی هی طور رفع النواقص، وبمجرد إكمالها سیتم الاعلان عنها.

وبشأن ملف التلاعب بأسعار العملة الصعبة، أعلن جعفری دولت آبادی عن إصدار 6 لوائح اتهام جدیدة بحق عدد من الصرافین خلال الاسبوع الماضی وتمت إحالتهم الي المحكمة.

انتهي **أ م د** 2342

