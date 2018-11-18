هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب تازة آباد غرب كرمانشاه

كرمانشاه / 18 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- ضربت هزة ارضية بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر ضواحي بلدة تازة آباد مركز قضاء ثلاث باباجاني بمحافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة العاشرة و 49 دقيقة و 4 ثوان من مساء السبت بالتوقيت المحلي (السابعة و 19 دقيقة و 4 ثوان مساء بتوقيت غرينتش) وفي عمق 12 كم من سطح الارض.
واضاف، ان الهزة وقعت علي بعد 15 كم من بلدة تازة آباد و 25 كم من جوانرود و 33 كم من كوزران و 81 كم من مركز المحافظة كرمانشاه.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار مادية او بشرية جراء هزة الارضية.
يذكر ان زلزالا مدمرا ضرب ناحية ازكلة في 12 تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.
وادي الزلزال كذلك الي الحاق اضرار كلية او جزئية باكثر من مائة الف وحدة سكنية في 10 مدن و 1932 قرية بمحافظة كرمانشاه.
ومنذ ذلك الزلزال ولغاية الان وقع اكثر من 5500 هزة ارضية في مختلف مناطق محافظة كرمانشاه.
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هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب تازة آباد غرب كرمانشاه

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