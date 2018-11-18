لاريجاني: الاواصر بين طهران وبغداد غيرقابلة للتفكك

ووصف رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني خلال هذا اللقاء الذي جري عصر اليوم السبت زيارة الرئيس العراقي 'برهم صالح' الي طهران بانها نقطة تحول في تنمية العلاقات الثنائية.

وقال لاريجاني ان انتخاب 'برهم صالح'، رئيسا للعراق له دور مهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ووصف العراق بالبلد الهام في المنطقة، وقال وبالرغم من ان بعض الدول حاولت هزيمة العراق الجديد، اذ ارادت بعد سقوط صدام ضرب العراق لانها لا تطيق بلدا ديمقراطيا اخر في المنطقة، الا انها فشلت في تحقيق ذلك.

واوضح لاريجاني ان اعداء العراق سعوا من خلال داعش ايجاد مشكلة اخري للعراق، مضيفا 'انه تم القضاء علي داعش بجهودكم والجيش العراقي والحشد الشعبي وبات للعراق دور هام في المنطقة'.

واشار الي التعاون بين محافظة خوزستان الايرانية (جنوب) ومحافظة البصرة قائلا: يشكل خط سكك الحديد بين خوزستان والبصرة امكانية جيدة للبلدين، كما ينبغي زيادة المعابر الحدودية بين البلدين وخاصة خلال زيارة الاربعين.

واشار لاريجاني الي التعاون الجيد القائم بين ايران والعراق في مجال الكهرباء، وقال: ان العديد من الشركات الايرانية باستطاعتها المشاركة في اعادة اعمار العراق وهذه بحاجة الي تسهيلات مصرفية.

ورحب رئيس البرلمان الايراني باقتراح الرئيس العراقي بانشاء مدن صناعية، مشيرا الي وجود تجربة جيدة مع تركيا في هذا المجال،داعيا الي تعزيز الروابط بين الغرف التجارية في ايران والعراق.

واشار لاريجاني الي رغبة اهالي محافظة خوزستان في تعزيز التعاون مع العراق، مضيفا ان حل قضية السفر بين شلمجه والبصرة أمر مهم جدا ايضا، كما ان انشاء طريق سريع بين مهران والنجف موضوع يحظي باهمية بالغة ولابد ان يؤخذ بعين الاعتبار.

واعتبر رئيس مجلس الشوري الاسلامي دور ايران والعراق وتركيا ضروري في تسوية قضايا المنطقة، وقال: شكلنا لجنة برلمانية بين ايران وروسيا وتركيا وافغانستان وباكستان في مجال مكافحة الارهاب، ونامل ان ينضم العراق الي هذه اللجنة.

ولفت لاريجاني الي نجاح محادثات آستانه لحل الازمة السورية ، وقال: ان العراق بامكانه القيام بدور هام في حل المشكلة السورية.

واعرب لاريجاني عن شكره للمواقف القيمة التي اتخذها برهم صالح في حل الخلافات داخل العراق.

واعتبر رئيس مجلس الشوري الاسلامي زيارة الرئيس العراقي لطهران بانها تشكل منعطفا في تنمية العلاقات الثنائية، وقال: المرحلة الراهنة تنتهي ومايبقي هو أسم الدول التي تعاونت مع ايران في المرحلة الحساسة.

من جانبه اكد الرئيس العراقي 'برهم صالح' في هذا اللقاء علي اهمية توسيع العلاقات بين بغداد وطهران، مشيرا الي ان العراق دخل مرحلة جديدة وبامكانه القيام بدور نشط في قضايا المنطقة، واعتبر ان العلاقات المتميزة مع ايران مهمة جدا للعراق.

واوضح برهم صالح ان المنظقة بحاجة الي منظومة اقليمية جديدة ، مشيرا الي الدور الهام لايران وتركيا والعراق في هذا المجال، واوضح ان العراق باستطاعته القيام بدور ايجابي من خلال علاقاته مع الدول الغربية والعربية.

انتهي**س.ر

