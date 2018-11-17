ظريف يهنئ بانتخاب زياد نخالة امينا عاما لحركة الجهاد الإسلامي

وأفادت السفارة الإيرانية في بيروت، أن السفير الايراني في لبنان 'محمدجلال فيروزنيا' وخلال لقاءه بالأمين العام الجديد لحركة الجهاد الاسلامي 'زياد نخالة' قام بتسليمه رسالة تهنئة وزير الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف' متمنيا الشفاء العاجل للأمين العام السابق للحركة .

واكد ظريف في الرسالة علي دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للنضال المشروع للشعب الفلسطيني حتي التحرير الكامل للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

فيما عبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي خلال اللقاء، عن شكره وتقديره لوزير الخارجية الإيراني ودعم الجمهورية الاسلامية إيرانية للمقاومة والقضية الفلسطينية.

و ناقش زياد نخالة مع سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية آخر التطورات في غزة والقضية الفلسطينية .

الجدير بالذكر أن نخالة 65 عاما لعب دورا هاما في تأسيس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي التي نفذت العديد من العمليات الاستشهادية في فلسطين المحتلة ضد القوات العسكرية الصهيونية.

انتهي**ح ح**س.ر

