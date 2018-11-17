السيد عمار الحكيم: العقوبات ضد ايران تخاطر بالأعراف والقوانين الدولية

وعبر السيد الحكيم في الاجتماع السنوي للمؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه، عن 'رفضه للعقوبات الاحادية التي تفرض علي ايران وسياسة الضغط علي الشعب الايراني '.

وحذر من'خطورة هذه العقوبات كونها تخاطر بالأعراف والقوانين الدولية'.

كما اشار الي ان 'الازمة في اليمن مهما طالت وخلفت من مأساة انسانية لا حل لها الا بالحل السياسي وجلوس الجميع علي طاولة الحوار لتحديد مستقبل البلاد' .

فيما اكد السيد عمار الحكيم علي ان 'الحكومة السورية هي الحكومة الشرعية للبلاد ، وان الجيش السوري لابد من ان يفرض سيطرته علي عموم الارض السورية ولا يجب منعه عن اي مكان في الارض السورية'.

وعلي الصعيد الداخلي دعا السيد عمار الحكيم خلال الاجتماع ابناء تيار الحكمة الوطني الي 'التخادم وتطوير الذات والتمتع بالتأثير'.

واشار الي ان 'اولويتنا في المرحلة القادمة تكمن في مأسسة تحالف الاصلاح والاعمار وتعميق الانفتاح الوطني'.

ولفت السيد عمار الحكيم الي 'اهمية التمكين خاصة تمكين المرأة والشباب وضرورة التعريف بمشروع الحكمة الوطني كونه بُني علي اسس المرحلة ومتطلباتها واولوياتها'.

كما أكد علي 'دعم الحكومة في تحقيق برنامجها الطموح واهمية تلبية تطلعات الشعب العراقي '،لافتا الي 'اهمية التداول السلمي للسلطة كميزة للنظام السياسي العراقي'.

انتهي ع ص**س.ر

