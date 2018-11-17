ظريف : اجرينا مباحثات بناءة مع المسؤولين العراقيين

وفي تغريدة نشرها مساء اليوم السبت عبر موقعه في 'تويتر'، اعرب ظريف عن سروره لاستضافة الوفد العراقي رفيع المستوي الذي يرأسه رئيس الجمهورية 'برهم صالح'.

واضاف : لقد اجرينا مع المسؤولين العراقيين مباحثات بناءة بشان الخطوات التالية في مجال التعاون المشترك حول السلام والامن الاقليميين.

و وصل صباح اليوم السبت رئيس جمهورية العراق برهم صالح الي طهران، حيث كان في استقباله بمطار مهرآباد الدولي وزير الصناعة والمناجم والتجارة (الايراني) 'رضا رحماني'.

كما اقيمت للرئيس العراقي الجديد (صباح اليوم) مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس الجمهورية 'حجة الاسلام حسن روحاني' في قصر 'سعد اباد' بطهران.

انتهي**ح ع

