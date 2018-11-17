خلال لقائه الأميرال شمخاني؛

برهم صالح: لن نسمح لأي بلد أو جماعة استخدام العراق للمساس بمصالح إيران

طهران/17 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد الرئيس العراقي 'برهم صالح' علي الأهداف والمصالح المشتركة بين العراق وإيران مشددا ضرورة تعزيز آليات النهوض بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وصرح: لن نسمح لأي بلد أو جماعة استخدام العراق للمساس بمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال لقائه أمين المجلس الأعلي للأمن القومي 'علي شمخاني' مساء اليوم السبت، شكر الرئيس العراقي 'برهم صالح' الجمهورية الإسلامية لدعمها المستمر للعراق في مكافحة الإرهاب مصرحا، ان العلاقات الوثيقة بين الشعبين العراقي والإيراني، أتاحت مجالات منقطعة النظير للعراق وإيران لضمان مصالحهما المشتركة وذلك في ظل القواسم المشتركة الدينية والثقافية والعقائدية والإرادة الراسخة لقادة البلدين.
وفيما أشار الي دحر فتنة الإرهاب الداعشي في العراق وبلورة ظروف جديدة في هذا البلد قال، ان العراق يتابع بحساسية بالغة الإجراءات التي تتعارض مع الأمن الإقليمي والإجراءات المخربة لبعض الدول لإنعدام الإستقرار والأمن أو إضعاف الدول عبر فرض العقوبات اللاقانونية عليها وانه يتصدي لاي محاولة تأتي في سياق المساس بالاتحاد القائم بين البلدين.
إنتهي**أ م د**س.ر



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برهم صالح: لن نسمح لأي بلد أو جماعة استخدام العراق للمساس بمصالح إيران

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