مساعد السفير الألماني:اقبال متزايد للسياح الألمان علي جزيرة قشم

واوضح 'اوليفر اشناكنبرغ' اليوم (السبت) خلال لقاءه حاكم جزيرة قشم 'علي رضا نصري' أن صناعة السياحة هي واحدة من المجالات المناسبة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وتابع: 'لدي إيران وألمانيا علاقات تاريخية يمكن استخدامها لتعزيز العلاقات في مجال السياحة، مبينا أن الشعب الألماني علي معرفة جيدة بإيران ولايمكن ان يتأثر بما تروجه الدول الأخري'.

وقال حاكم جزيرة قشم خلال هذا اللقاء إن قشم بالإضافة إلي إمكانياتها في قطاع التعدين والنفط والغاز لديها أرضية جيدة للاستثمار وتطوير الطاقة الشمسية وتربية الأسماك والروبيان.

انتهي**ح ح**س.ر

