خلال لقاءه مع مسئول إيراني؛

مساعد السفير الألماني:اقبال متزايد للسياح الألمان علي جزيرة قشم

قشم/17 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال مساعد السفير الالماني لدي إيران 'اوليور اشناكنبرغ' أن عدد السياح الألمان لإيران وخاصة جزيرة قشم (جنوب) ازداد خلال السنوات الأخيرة.

واوضح 'اوليفر اشناكنبرغ' اليوم (السبت) خلال لقاءه حاكم جزيرة قشم 'علي رضا نصري' أن صناعة السياحة هي واحدة من المجالات المناسبة لتعزيز التعاون بين البلدين.
وتابع: 'لدي إيران وألمانيا علاقات تاريخية يمكن استخدامها لتعزيز العلاقات في مجال السياحة، مبينا أن الشعب الألماني علي معرفة جيدة بإيران ولايمكن ان يتأثر بما تروجه الدول الأخري'.
وقال حاكم جزيرة قشم خلال هذا اللقاء إن قشم بالإضافة إلي إمكانياتها في قطاع التعدين والنفط والغاز لديها أرضية جيدة للاستثمار وتطوير الطاقة الشمسية وتربية الأسماك والروبيان.
انتهي**ح ح**س.ر



برچسب ها

اقتصاد

مساعد السفير الألماني

قشم

عليرضا نصري

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مساعد السفير الألماني:اقبال متزايد للسياح الألمان علي جزيرة قشم

معظم المشاهدات

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

قائد الثورة الاسلامیة یستقبل الرئیس العراقی

قائد الثورة الاسلامیة یستقبل الرئیس العراقی

قادرون علي رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع العراق الي 20 ملیار

روحانی فی مؤتمر صحفی مشترك مع الرئیس العراقی:

قادرون علي رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع العراق الي 20 ملیار

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

سفیر ایران بالامم المتحدة:

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ایران

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ایران

أحدث الأخبار

إيران تحرز برونزيتين في بطولة العالم لبومسي التايكواندو

إيران تحرز برونزيتين في بطولة العالم لبومسي التايكواندو

الإجراءات الإماراتية غير الودية قلصت نشاط مستشفي `إيرانيان`

الإجراءات الإماراتية غير الودية قلصت نشاط مستشفي 'إيرانيان'

ظريف يهنئ بانتخاب زياد نخالة امينا عاما لحركة الجهاد الإسلامي

ظريف يهنئ بانتخاب زياد نخالة امينا عاما لحركة الجهاد الإسلامي

السيد عمار الحكيم: العقوبات ضد ايران تخاطر بالأعراف والقوانين الدولية

السيد عمار الحكيم: العقوبات ضد ايران تخاطر بالأعراف والقوانين الدولية

ظريف : اجرينا مباحثات بناءة مع المسؤولين العراقيين

ظريف : اجرينا مباحثات بناءة مع المسؤولين العراقيين

موضوعات مرتبط