وزير الثقافة يدعو إلي تعزيز التعاون الثقافي بين إيران وهنغاريا

وقال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي خلال هذا اللقاء الذي جري علي هامش المهرجان الدولي للثقافة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، قال ان زيارة رئيس الوزراء الهنغاري إلي طهران

كانت نقطة تحول في العلاقات السياسية والاقتصادية بين ايران وهنغاريا، مؤكدا أن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في السنوات الأخيرة خلقت مجالات جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف صالحي إن عدداً كبيراً من الطلاب الإيرانيين يدرسون في هنغاريا وأن ثلاث مدن إيرانية وقعت عقد توأمة مع المدن الهنغارية.

كما أشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي إلي اقامة الفعاليات الثقافية وتبادل الزيارات بين فناني البلدين موضحا أن سفيري إيران وهنغاريا لعبا دورا رياديا في توسيع العلاقات.

بدورها قالت مساعدة وزير الثقافة الهنغاري 'كاثرين تاماشيج' خلال اللقاء إن وزير الثقافة الهنغاري يبحث عن إنشاء مركز لدراسة جذور الأمة الهنغارية، مبينة ان اسلافنا لم يهاجروا من روسية فحسب بل جاءوا من إيران أيضا وهذا يعني أن لنا جذور إيرانية.

ووصفت كاثرين مستوي العلاقات بين إيران وهنغاريا بانه جيد قائلة لابد ان نستخدم كافة طاقاتنا لتعزيز التعاون بين الشعبين اكثر فاكثر.

انتهي**ح ح**س.ر

