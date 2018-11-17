قائد الثورة يدعو الي تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الحاقدين علي العراق

طهران / 17 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمي السيد علي الخامنئي ان سبيل التغلب علي المشاكل والتصدي لمؤامرات الحاقدين، يكمن في تعزيز الوحدة الوطنية داخل العراق وتحديد العدو من الصديق بشكل صحيح والصمود في وجه العدو البغيض وايضا الاعتداد بالطاقات الشبابية وتعزيز العلاقات مع المرجعية.
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تعزيز الوحدة الوطنية
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