خلال استقبال الرئيس العراقي؛

قائد الثورة يدعو الي تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الحاقدين علي العراق

طهران / 17 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمي السيد علي الخامنئي ان سبيل التغلب علي المشاكل والتصدي لمؤامرات الحاقدين، يكمن في تعزيز الوحدة الوطنية داخل العراق وتحديد العدو من الصديق بشكل صحيح والصمود في وجه العدو البغيض وايضا الاعتداد بالطاقات الشبابية وتعزيز العلاقات مع المرجعية.

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد الثورة يدعو الي تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الحاقدين علي العراق

معظم المشاهدات

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس العراقي

قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس العراقي

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

سفیر ایران بالامم المتحدة:

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

قادرون علي رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع العراق الي 20 ملیار

روحانی فی مؤتمر صحفی مشترك مع الرئیس العراقی:

قادرون علي رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع العراق الي 20 ملیار

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ایران

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ایران

أحدث الأخبار

مساعد السفير الألماني:اقبال متزايد للسياح الألمان علي جزيرة قشم

خلال لقاءه مع مسئول إيراني؛

مساعد السفير الألماني:اقبال متزايد للسياح الألمان علي جزيرة قشم

قائد الثورة الإسلامية يستقبل برهم صالح

قائد الثورة الإسلامية يستقبل برهم صالح

قائد الثورة الإسلامية يستقبل برهم صالح

قائد الثورة الإسلامية يستقبل برهم صالح

مساعد رئيس السطة القضائية: لايساورنا قلق بشأن الحظر

مساعد رئيس السطة القضائية: لايساورنا قلق بشأن الحظر

روحاني في مؤتمر صحفي مشترک مع نظيره العراقي

روحاني في مؤتمر صحفي مشترک مع نظيره العراقي

موضوعات مرتبط