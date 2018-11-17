شمخاني: مؤامرات اميركا للمساس بالعلاقات بين إيران والعراق مآلها الفشل

والتقي ممثل قائد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلي للأمن القومي مساء اليوم السبت، الرئيس العراقي 'برهم صالح' الذي يزور حاليا ايران علي رأس وفد رفيع.

وفيما هنأ إختيار برهم صالح رئيسا جديدا للعراق، صرح شمخاني ان الظروف السياسية والادارة الجديدة في العراق تتيح فرصة مناسبة جدا لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين.

كما أشار الي العلاقات الواسعة والمتجذرة والستراتيجية بين طهران وبغداد في مختلف المجالات السياسية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية والأمنية مؤكدا، ان مؤامرات أميركا وبعض الدول الرجعية في المنطقة للمساس بعلاقات الصداقة القائمة بين إيران والعراق مآلها الي الفشل.

وأضاف، ان صبر وصمود أبناء الشعب العراقي الأبي والملاحم التي سطرها الجيش العراقي والقوات الأمنية لا سيما الحشد الشعبي قضت علي أكبر خطر يهدد المنطقة وان الدول المستاءة من القضاء علي الإرهاب، تسعي اليوم للمساس بالإنسجام والتوافق العراقي.

وأعرب شمخاني عن شكره وتقديره للعراق حكومة وشعبا الذي جند كافة إمكانياته خلال زيارة الأربعين بصورة غير مسبوقة لإستضافة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام مصرحا، ان الأربعين هو أكبر مهرجان لمناهضة الظلم والدعوة الي العدالة في العالم والتي باتت تشكل رضية لا مثيل لها لمجابهة أرباب الظلم والإستكبار في العالم وعلي رأسهم الكيان الصهيوني.

كما أشار الي المحاولات الأميركية المستمرة وإنتهازها مختلف الفرص لدعم الفلول المتبقية من الجماعات الإرهابية مضيفا، قال اليوم وبعدما فشلت استراتيجية أمريكا في استخدام أداة الإرهاب لهدم وتقويض القدرات الهائلة لبلدان المنطقة ، باتت واشنطن تسعي إلي استخدام ذريعة العقوبات وفرض ضغوط مباشرة علي الدول المستقلة.

وفيما أشار شمخاني الي ان الجمهورية الإسلامية وقفت باخلاص الي جانب الشعب العراقي طيلة فترة هيمنة النظام الدكتاتوري البائد والإحتلال و الإرهاب مؤكدا، ان سياسة الجمهورية الإسلامية غير قابلة للتغيير وتتمثل في دعم تطلعات وإرادة الشعب العراقي الأبي وتفعيل مجموعة من الطاقات السياسية والإقتصادية والثقافية والأمنية المشتركة في مسار تنمية هذا البلد لا سيما بعد الإنتصار علي فتنة الإرهاب.

كما أكد أمين المجلس الأعلي للأمن القومي ضرورة تنفيذ الإتفاقيات والمعاهدات الحقوقية المبرمة بين البلدين في مختلف الابعاد السياسية والحدودية والإقتصادية مصرحا، يجب ألا يؤدي أي موضوع الي تباطؤ الوتيرة السريعة لمسار العلاقات الشاملة بين إيران والعراق.

إنتهي**أ م د**س.ر

