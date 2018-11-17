السفارة الايرانية في كابول تفند تقرير مركز الدراسات الامريكي

كابول / 17 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اصدرت السفارة الايرانية في العاصمة الباكستانية كابول بيانا فندت فيه التقرير الصادر عن 'مركز واشنطن لدراسات الشرق اوسطية' حول ما وصفه بـ 'دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في تكوين لواء فاطميون ونشاطاته ومستقبله'؛ واصفة التقرير بانه 'متناقض وحافل بالأوهام'.

واشارت السفارة في بيانها الصادر اليوم الي ان مركز الدراسات الستراتيجية في افغانستان قام في 17 نوفمبر 2018 بالنظر في التقدرير الصادر عن مركز (واشنطن) للدراسات الشرق اوسطية، الذي يرتكز علي بعض البيانات الصحيحة، واستدلالات متناقضة ومثيرة للشك وفي العديد من الحالات يستند الي معلومات مبالغ فيها.
واكدت السفارة الايرانية انه هذا التقرير قائم علي رؤية سطحية وغير محكمة لتنفيذ مآرب الاعداء في خارج المنطقة والمساس بالعلاقات الجيدة القائمة بين البلدين والشعبين الجارين الايراني والافغاني.
وتابع البيان، انه يبدو من مختلف اقسام هذا التقرير بانه منبثق عن جهود متعمدة في سياق مخطط 'ايرانوفوبيا' داخل افغانستان وبما يعرض جانبا من المجتمع الافغاني وبصورة غير عادلة للتهم والانتقادات.
واذ فندت السفارة الايرانية في كابول الاتهامات المدرجة في هذا التقرير، اكدت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الاسلامية الافغانية ستواصلان تعاونهما البناء وذلك في اطار ارادة كبار المسؤولين والمصالح المتبادلة والتهديدات المشتركة لكلا البلدين.
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السفارة الايرانية في كابول تفند تقرير مركز الدراسات الامريكي

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