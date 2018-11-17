الاميرال سياري : الامن يهيئ الارضيات المناسبة للتنمية

طهران / 17 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال المساعد التنسيقي للجيش الايراني 'الاميرال حبيب الله سياري' ان الامن يضمن سلامة البلاد ويهيئ ارضيات مناسبة للتنمية والتقدم في ايران.

وخلال كلمته اليوم السبت في الملتقي الدولي بطهران تحت عنوان 'الامن والتنمية المستدامة لدي المناطق الحدودية والمدن الكبري.. الفرص والتحديات'، اشار الاميرال سياري الي الفوضي الراهنة في منطقة غرب اسيا وايضا الاضطرابات التي تحدث في دول الجوار.
وقال القائد العسكري الايراني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنعم بفضل تضحيات القوات المسلحة وبما يشمل الحرس الثوري والجيش وقوي الامن الداخلي وقوات الامن والتعبئة، تنعم بكامل الامن وذلك رغم جميع التطورات والفوضي الامنية التي تعصف اليوم بالدول المجاورة.
كما اكد المساعد التنسيقي للجيش الايراني علي دور الامن في تعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية والرخاء.
وتابع قائلا : نحن اليوم تمكنا من تعزيز اركان الامن في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فضلا عن الامن العسكري المستتب في ارجاء البلاد.
يتبع ...
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الاميرال سياري : الامن يهيئ الارضيات المناسبة للتنمية

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