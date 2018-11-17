متكي: أميركا تتشبث بذريعة الحظر لضمان مصالحها

مشهد/17 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد مساعد رئيس مجمع التقريب بين المذاهب 'منوجهر متكي'، ان أميركا تستخدم أنواع الحظر كورقة ضغط علي دول مختلفة بما فيها كوبا والهند والصين حتي روسيا والإتحاد الأوروبي ضمانا لمصالحها.

وأضاف متكي اليوم السبت، خلال إجتماع عقد تحت عنوان 'كيف نتعامل مع الحظر' انعقد في كلية الزراعة بجامعة فردوسي في مشهد (مركز محافظة خراسان الرضوية-شمال شرق)، ان فرض الحظر من قبل قوة عالمية يعتبر عملا لاإنسانيا من حيث عدم تكافوء القوي كما يعد اداة لإخضاع الدول ونهب أموال البلدان الضعيفة.
وأكد ان فرض الحظر ضد إيران الإسلامية من قبل أميركا وحلفائها منذ إنتصار الثورة الإسلامية حتي الان شهد تقلبات كثيرة ومع بدء المفاوضات النووية وطرح القضية النووية ، دخل الحظر مرحلة جديدة بقرار مجلس الأمن ومع أن الإتفاق النووي تم توقيعه بعد مضي سنوات من المفاوضات المضنية، لكن الأميركان بدأوا مرحلة جديدة من حظرهم الجائر ضد إيران، بعد إبرام الإتفاق النووي مباشرة .
وأضاف وزير الخارجية الأسبق، ان طيلة هذه السنين وخلال فترة الحرب المفروضة، لم تتمكن أميركا من تحقيق أهدافها عبر فرض الحظر ضد الشعب الإيراني لأن الشعب تمكن من تحقيق الإكتفاء الذاتي في المجالات الإقتصادية والعسكرية مما ألحق هزيمة كبري بالولايات المتحدة.
وأوضح، ان أميركا لم تحذف فرض الحظر ضد إيران من سياساتها الخارجية في أية حقبة من الزمن قائلا، ان ترامب في البداية قام ببيع ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة عبر تضخيم قضية كوريا الشمالية، والإيحاء بأنها قضية حساسة وبعد ذلك قام ببيع مقادير هائلة من الأسلحة الي الدول العربية لا سيما السعودية عبر تشكيل سلسلة من الإجتماعات في الرياض للتخويف من إيران.
إنتهي**أ م د**س.ر



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الحظر الأميركي

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متكي: أميركا تتشبث بذريعة الحظر لضمان مصالحها

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