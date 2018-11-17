قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس العراقي

طهران / 17 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمي السيد علي الخامنئي اليوم (السبت) رئيس جمهورية العراق 'برهم صالح'.
وافاد القسم الاعلامي لمكتب سماحة قائد الثورة الاسلامية انه سينشر تفاصيل هذا اللقاء لاحقا.انتهي ** ح ع
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