الاميرال سياري : المدمرة سهند والغواصة فاتح تدخلان الخدمة قريبا

جاء ذلك في تصريحات صحفية ادلي بها الاميرال سياري علي هامش ملتقي دولي عقد في طهران اليوم السبت بعنوان 'الامن والتنمية المستدامة لدي المناطق الحدودية والمدن الكبري.. الفرص والتحديات'.

واكد القائد العسكري الايراني ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية ومنذ انتصارالثورة تعرضت للحظر الذي بات متواصلا حتي الوقت الحاضر.

وتابع، انه ينبغي علي جميع من يعمد الي فرض الحظر ضدنا ان يعلم باننا سنجعل من الحظر فرصا للإعمار.

واكد الاميرال سياري انه يتوجب علي كل من يضمر من خارج البلاد الي استغلال ظروف الحظر الجديد بهدف زعزعة الامن داخل الحدود الايرانية، ان يتفهم بأنه مخطئ ويقول الهراء.

وعلي صعيد الانجازات المحققة طوال السنوات الماضية في المجالات العسكرية داخل البلاد، اشار المساعد التنسيقي للجيش الايراني الي الحاق المدمرة سهند والغواصة فاتح الي الاسطول البحري التابع لجيش الجمهورية الاسلامية قريبا.

واكد الاميرال سياري انه بفضل التعاون وتظافر الجهود بين القوات المسلحة الايرانية مع كافة المؤسسات العسكرية والحكومية في البلاد، تحظي ايران اليوم باكثر الاجواء امنا، كما في الجانب البحري تمكنت من تعزيز الامن ليس فقط علي صعيد المياه الاقليمية وانما في خليج عدن ايضا.

انتهي ** ح ع

