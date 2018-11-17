وزير الداخلية: أمن المناطق الحدوية واجب الجميع

واضاف رحماني فضلي الذي كان يتحدث في الموتمر الدولي الاول للامن والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية المنعقد في طهران : ان ارساء الامن في المناطق الحدودية المشتركة هو واجب جميع الدول المجاورة وتنص القوانين الدولية علي ان تأمين المناطق الحدوية هو بعهده قوات البلد المعني وبالتعاون مع الطرف الاخر.

وبين وزير الداخلية انه هناك ثغرة امنية في شرق البلاد من الطرف المقابل لنا ولكننا نعلم الظروف الداخلية في تلك البلاد وماهي المشاكل التي يعاني منها .

وقال اننا عقدنا عدة اجتماعات مع الاجهزة الامنية والمسؤولين في الحكومة الباكستانية وقدموا لنا ضمانات ببذل قصاري جهدهم لتأمين الحدود والمهم في الامر ان يقوم كل طرف بواجباته .

واعلن رحماني فضلي استعداد ايران لتقديم الدعم اللازم لدول الجوار لتامين المناطق الحدودية ومكافحة الارهاب والتهريب.

انتهي**م م** 1718

