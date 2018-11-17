المنتخب الايراني لرياضة القوة للمكفوفين يحرز مركز الوصافة في بطولة العالم

وفاز كل من مهدي بهارزاده واحد جواهري وآرش حسن بور و روحان احمدي واسماعيل رنجبر بالمدالية الذهبية بينما حصل كل من سجاد خالدان ومهرداد بهار زاده علي المدالية البرونزية.

انتهي**2018 ** 1718

