المنتخب الايراني لرياضة القوة للمكفوفين يحرز مركز الوصافة في بطولة العالم

طهران/17تشرين الثاني/نوفمبر- احرز المنتخب الوطني الايراني لرياضة القوة للمكفوفين مركز الوصافة في بطولة العالم لرياضة القوة في مصر وذلك بحصاده خمس مداليات ذهبيه ومداليتين برونزيتين.

وفاز كل من مهدي بهارزاده واحد جواهري وآرش حسن بور و روحان احمدي واسماعيل رنجبر بالمدالية الذهبية بينما حصل كل من سجاد خالدان ومهرداد بهار زاده علي المدالية البرونزية.
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المنتخب الايراني لرياضة القوة للمكفوفين يحرز مركز الوصافة في بطولة العالم

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