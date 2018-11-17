السفير الايراني في هولندا :

امريكا ستكون مجبرة علي تغيير سياساتها الاستكبارية

طهران/17 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في هولندا ' علي رضا جهانغيري' ان امريكا ستكون مجبرة علي تغيير سياساتها الاستكبارية.

جهانغيري الذي كان يتحدث في جامعة ليدن الهولندية اعتبر الاتفاق النووي انجازا كبيرا في المجال الدولي واضاف : ان الانسحاب الامريكي الاحادي من الاتفاق وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية اوجد حالة من عدم الثقه في الحلول الدبلوماسية ما يعد تهديدا للامن الدولي.
واشار السفير الي تاريخ وحضارة ايران العريقتين معتبرا الثورة الاسلامية بداية دحر هيمنة القوي الاستكبارية علي الشعوب وتشكيل حكومة تستمد شرعيتها من اصوات الشعب واضاف ان امريكا ستكون مجبرة علي تغيير سياساتها الاستكبارية .
وفي جانب اخر قال جهانغيري ان المجاميع الارهابية قامت في سوريا باستخدام الاسلحة الكيمياوية وادعت ان الحكومة هي من استخدمتها وقامت القوات الامريكية بالهجوم علي سوريا.
واشار جهانغيري الي الاوضاع المأساوية في اليمن و ان السلاح الامريكي هو من يغذي ماكنة الحرب السعودية ضد الشعب اليمني الاعزل واضاف انه في حال تم الاخذ بالمقترح الايراني في الحل اليمني - اليمني لما كنا نشهد الاوضاع الانسانية المأساوية هناك.
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امريكا ستكون مجبرة علي تغيير سياساتها الاستكبارية

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