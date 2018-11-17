تونس أعلنت استعدادها لتطوير العلاقات العلمية مع إيران

وأفادت إدارة العلاقات العامة التابعة للقاعده الاستناديه لعلوم العالم الإسلامي (ISC)، اليوم السبت نقلاً عن الأستاذ محمد بوهلل: إننا علي استعداد لتطوير التعاون علي نطاق أوسع بين ISC ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا بالإضافة إلي وزارة التربية والتعليم في إيران مع المؤسسات النظيره لها في تونس.

و أعرب بوهلل، الذي كان يتحدث في اجتماع مع رئيس القاعده الاستناديه لعلوم العالم الإسلامي (ISC)، عن تقديره لاستضافة شيراز، لاجتماع ايسسكو وقال : لقد تأثرت باخلاق الإيرانيين الطيبة وسلوكهم الصادق.

واضاف : عند العودة إلي تونس، أود إبلاغ وزارتي التعليم العالي والتعليم في بلدي بقدرات القاعده الاستناديه لعلوم العالم الإسلامي لتشجيعهم علي التواصل مع القاعدة ووزارات العلوم والبحوث والتكنولوجيا والتعليم في جمهورية إيران الإسلامية.

وقال بوهلل : لتوسيع تعاوننا سنبرم اتفاقية تعاون بين المؤسسات التونسية وISC.

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