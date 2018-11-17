تونس أعلنت استعدادها لتطوير العلاقات العلمية مع إيران

شيراز/ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أعلن الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في تونس، استعداد بلاده لتطوير العلاقات العلمية والأكاديمية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت إدارة العلاقات العامة التابعة للقاعده الاستناديه لعلوم العالم الإسلامي (ISC)، اليوم السبت نقلاً عن الأستاذ محمد بوهلل: إننا علي استعداد لتطوير التعاون علي نطاق أوسع بين ISC ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا بالإضافة إلي وزارة التربية والتعليم في إيران مع المؤسسات النظيره لها في تونس.
و أعرب بوهلل، الذي كان يتحدث في اجتماع مع رئيس القاعده الاستناديه لعلوم العالم الإسلامي (ISC)، عن تقديره لاستضافة شيراز، لاجتماع ايسسكو وقال : لقد تأثرت باخلاق الإيرانيين الطيبة وسلوكهم الصادق.
واضاف : عند العودة إلي تونس، أود إبلاغ وزارتي التعليم العالي والتعليم في بلدي بقدرات القاعده الاستناديه لعلوم العالم الإسلامي لتشجيعهم علي التواصل مع القاعدة ووزارات العلوم والبحوث والتكنولوجيا والتعليم في جمهورية إيران الإسلامية.
وقال بوهلل : لتوسيع تعاوننا سنبرم اتفاقية تعاون بين المؤسسات التونسية وISC.
انتهي** 2344



برچسب ها

فرهنگي

ايران

تونس

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تونس أعلنت استعدادها لتطوير العلاقات العلمية مع إيران

معظم المشاهدات

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

سفیر ایران بالامم المتحدة:

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

عراقجي: من مسؤولية اوروبا ضمان تمتع ايران بمنافع الاتفاق النووي

عراقجي: من مسؤولية اوروبا ضمان تمتع ايران بمنافع الاتفاق النووي

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ایران

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ایران

الرئيس العراقي يعود الي بغداد بعد زيارة قصيرة الي الاْردن

الرئيس العراقي يعود الي بغداد بعد زيارة قصيرة الي الاْردن

أحدث الأخبار

رحماني فضلي: البلد ينعم بالأمن التام

في المؤتمر الدولي حول الأمن والتنمية؛

رحماني فضلي: البلد ينعم بالأمن التام

امريكا ستكون مجبرة علي تغيير سياساتها الاستكبارية

السفير الايراني في هولندا :

امريكا ستكون مجبرة علي تغيير سياساتها الاستكبارية

تونس أعلنت استعدادها لتطوير العلاقات العلمية مع إيران

تونس أعلنت استعدادها لتطوير العلاقات العلمية مع إيران

عراقجي: لم نصل لمرحلة فقدان الامل باوروبا بشكل كامل

عراقجي: لم نصل لمرحلة فقدان الامل باوروبا بشكل كامل

نوبخت: نمضي قدما رغم الحظر الامريكي

نوبخت: نمضي قدما رغم الحظر الامريكي

موضوعات مرتبط