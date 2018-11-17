عراقجي: لم نصل لمرحلة فقدان الامل باوروبا بشكل كامل

يذكر ان مساعد وزير الخارجية للشوون السياسيه 'عباس عراقجي' يزور اسبانيا للمشاركة في الاجتماع الاستشاري لمساعدي وزراء خارجية ايران واسبانيا.

وقال عراقجي في حوار خاص مع مراسل ارنا في مدريد وهو يرد عن سؤال عما اذا رضخت اوروبا لمطالب ترامب فماذا سيكون الرد الايراني قال: لم نصل الي تلك المرحلة ولكن الاجهزة الحكومية في البلاد اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة جميع السيناريوهات و ستعلن عن الاجراء اللازم في الوقت المناسب ولكننا لم نصل الي مرحلة فقدان الامل باوروبا بالكامل.

وفيما يتعلق بسبل التخلص من ضغوط الدولار وامكانية استبداله بالعملة الرقمية والاستفادة من 'اس بي اف اس' الروسي بديلا عن 'سويفت' و تأسيس بورصة النفط قال عراقجي نحن اعددنا الخطط لمواجهة الحظر وان زملاءنا الاقتصاديين في الفريق الحكومي قاموا بشكيل خلايا عمل لدراسة هذه الخطط.

وقال عراقجي بشأن اخر تطورات ايجاد واستقرار النظام المالي الخاص بالاتحاد الاوروبي المعروف بأسم 'اس بي في': ان امريكا تقوم بتهديد اوروبا بمقاطعتها في حال عملها مع ايران في مواجهة الحظر وهذا يتنافي مع السيادة الاوروبية وبتصوري فأنه يجب علي اوروبا اتخاذ القرار لحفظ سياتها وموقعها.

واكد مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية ان ايران تواجه منذ اربعين عاما الحظر وتعلمنا كيف نجد طريقا للتعامل معه ولكن اليوم علي اوروبا ان تقرر هل ستبقي تحت سلطة وسيطرة امريكا ماليا واقتصاديا ام ستدافع عن سيادتها ومكانتها؟

انتهي**م م** 1718

