عراقجي: لم نصل لمرحلة فقدان الامل باوروبا بشكل كامل

مدريد/17 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية 'عباس عراقجي' ان الاجهزة الحكومية اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة الحظر وقال : لم نصل لمرحلة فقدان الامل باوروبا بشكل كامل.

يذكر ان مساعد وزير الخارجية للشوون السياسيه 'عباس عراقجي' يزور اسبانيا للمشاركة في الاجتماع الاستشاري لمساعدي وزراء خارجية ايران واسبانيا.
وقال عراقجي في حوار خاص مع مراسل ارنا في مدريد وهو يرد عن سؤال عما اذا رضخت اوروبا لمطالب ترامب فماذا سيكون الرد الايراني قال: لم نصل الي تلك المرحلة ولكن الاجهزة الحكومية في البلاد اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة جميع السيناريوهات و ستعلن عن الاجراء اللازم في الوقت المناسب ولكننا لم نصل الي مرحلة فقدان الامل باوروبا بالكامل.
وفيما يتعلق بسبل التخلص من ضغوط الدولار وامكانية استبداله بالعملة الرقمية والاستفادة من 'اس بي اف اس' الروسي بديلا عن 'سويفت' و تأسيس بورصة النفط قال عراقجي نحن اعددنا الخطط لمواجهة الحظر وان زملاءنا الاقتصاديين في الفريق الحكومي قاموا بشكيل خلايا عمل لدراسة هذه الخطط.
وقال عراقجي بشأن اخر تطورات ايجاد واستقرار النظام المالي الخاص بالاتحاد الاوروبي المعروف بأسم 'اس بي في': ان امريكا تقوم بتهديد اوروبا بمقاطعتها في حال عملها مع ايران في مواجهة الحظر وهذا يتنافي مع السيادة الاوروبية وبتصوري فأنه يجب علي اوروبا اتخاذ القرار لحفظ سياتها وموقعها.
واكد مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية ان ايران تواجه منذ اربعين عاما الحظر وتعلمنا كيف نجد طريقا للتعامل معه ولكن اليوم علي اوروبا ان تقرر هل ستبقي تحت سلطة وسيطرة امريكا ماليا واقتصاديا ام ستدافع عن سيادتها ومكانتها؟
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

سياسي

أرنا

اوروبا

عراقجي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عراقجي: لم نصل لمرحلة فقدان الامل باوروبا بشكل كامل

معظم المشاهدات

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

سفیر ایران بالامم المتحدة:

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

عراقجي: من مسؤولية اوروبا ضمان تمتع ايران بمنافع الاتفاق النووي

عراقجي: من مسؤولية اوروبا ضمان تمتع ايران بمنافع الاتفاق النووي

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ایران

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ایران

الرئيس العراقي يعود الي بغداد بعد زيارة قصيرة الي الاْردن

الرئيس العراقي يعود الي بغداد بعد زيارة قصيرة الي الاْردن

أحدث الأخبار

رحماني فضلي: البلد ينعم بالأمن التام

في المؤتمر الدولي حول الأمن والتنمية؛

رحماني فضلي: البلد ينعم بالأمن التام

امريكا ستكون مجبرة علي تغيير سياساتها الاستكبارية

السفير الايراني في هولندا :

امريكا ستكون مجبرة علي تغيير سياساتها الاستكبارية

تونس أعلنت استعدادها لتطوير العلاقات العلمية مع إيران

تونس أعلنت استعدادها لتطوير العلاقات العلمية مع إيران

عراقجي: لم نصل لمرحلة فقدان الامل باوروبا بشكل كامل

عراقجي: لم نصل لمرحلة فقدان الامل باوروبا بشكل كامل

نوبخت: نمضي قدما رغم الحظر الامريكي

نوبخت: نمضي قدما رغم الحظر الامريكي

موضوعات مرتبط