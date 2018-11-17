نوبخت: نمضي قدما رغم الحظر الامريكي

طهران/17تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن رئيس موسسة التخطيط و الميزانية ' محمد باقر نوبخت' انه علي الرغم من العراقيل التي وضعتها امريكا امام العالم من خلال اللجوء الي الحظر و محاولاتها للضغط علي ايران إلا اننا عاقدوا العزم للمضي قدما نحو الامام.

واضاف نوبخت اليوم السبت ان امريكا قد تضع عراقيل امام ايران الا اننا نواصل مسيرتنا.
وتابع قائلا انه وفي الظروف السائدة يحرص الجميع في البلاد علي ارساء الامن و الاستقرار و احباط مخططات الاعداء.
وشدد بالقول إننا نعمل علي ارساء الامن الاقتصادي في البلاد واكد ان ايران هي دولة كبيرة و ثرية وقادرة علي مواصله نهجها حتي في ظل الحظر المفروض عليها الي درجه ان الامريكان بانفسهم يعترفون بذلك .
وحول تجاوز الحظر الامريكي اوضح ان نتائج استطلاع للرأي اجريت موخرا اظهرت بان 70 في المئة من الشعب الايراني يعتقدون باننا قادرون علي تخطي الحظر من خلال التخطيط الصحيح وانا اعتقد شخصيا ان امريكا لن تستطيع جعل الشعب الايراني يستسلم و ارغامه علي الجلوس الي طاولة المفاوضات من خلال فرض الحظر عليه.
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نوبخت: نمضي قدما رغم الحظر الامريكي

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