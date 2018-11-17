الرئيس روحاني في إجتماع الوفدين رفيعي المستوي الايراني والعراقي:

الأمن والتنمية في العراق يعودان بالنفع علي البلدين وعلي المنطقة

طهران/17 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- قدّم الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم السبت التهاني الي العراق حكومة وشعباً بمناسبة الإقامة الناجحة للانتخابات البرلمانية في العراق وإنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة فيه، مؤكداً علي تنمية وتعزيز العلاقات بين طهران وبغداد في مجال الطاقة والصناعة والنقل والرقيّ بالتبادل التجاري الي 20 مليار دولار.

و وصف الرئيس الايراني في إجتماع الوفدين رفيعي المستوي من ايران والعراق العلاقات بين البلدين بأنها طيبة وودية ، لافتاً الي المشاركة الجماهير الايرانية في مراسم ذكري أربعين الإمام الحسين(ع) شاكراً الشعب العراقي علي حسن استضافته.
وإعتبر روحاني الرئيس العراقي الجديد شخصية ملمّة تماماً بشؤون ومستجدات المنطقة وبعلاقات البلدين وقال: إنّ العلاقات السياسية والأمنية والأخوية والثقافية بين ايران والعراق آخذة في التنامي داعياً الي تسهيل الإستثمار المشترك وتنمية التجارة الثنائية.
و رأي روحاني زيارة الرئيس العراقي الي طهران خطوة جديدة الي الأمام تساعد علي تنمية العلاقات الثنائية في شتي المجالات مؤكداً علي وعي ايران التام بمسؤولياتها الأخوية والجوارية حيال الحكومة والشعب العراقيين.
وقال روحاني: إنّ ايران تقف الي جانب العراق وشعبه في توفير الأمن واستتبابه، واصفاً الأمن والتنمية العراقية بأنهما يعودان بالنفع علي الشعبين وعلي المنطقة.
وأشار روحاني الي الحظر الامريكي الظالم ضد الشعب الايراني، مصرحاً بإتضاح أمر الأمريكيين وتعرّف الجميع علي عجزهم خلافاً لما كان يظنه العالم عنهم.
وأعلن روحاني عن إستعداد ايران لتنمية علاقاتها مع العراق في مجال الغاز والكهرباء وتنمية البني التحتية والمواصلات السككية والبرية كما أعلن عن إستعداد البلاد لإيجاد منطقة تجارية وصناعية حرة مشتركة بين البلدين.
وأردف روحاني قائلاً: إنّ ايران تسعي الي علاقات أخوية و طيبة مع دول الجوار مؤكداً علي الدور المصيري الايراني في نشر السلام والإستقرار في المنطقة.
كما شدّد علي أهمية التعاون البيئي ومكافحة ظاهرة الاتربة والغبار والتصحُّر في جنوب البلدين وتعاونهما في شؤون المنطقة علي مستوي وزراء الخارجية.
من جانبه أكّد برهم صالح رئيس جمهورية العراق خلال الإجتماع علي العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تربط البلدين والشعبين شاكراً حسن الضيافة الايرانية مشيداً بدعم ايران لبلده في مكافحة الارهاب والقضاء علي داعش.
واضاف ان العراق بالتاكيد لن يكون جزءا من الية الحظر ضد ايران او تطبيق اي نوع من السياسات العدائية ضد هذا البلد.
واشار الي تنمية التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والبني التحتية وقال ان مد خط السكك الحديد يربط البلدين بانه يصب في مصلحة تنمية العلاقات الاقتصادية فضلا عن تاكيده علي ايجاد مناطق تجارية وصناعية حرة بين البلدين.
ودعا برهم صالح الي ايجاد ظروف جديدة ونظام اقليمي جديد يقوم علي الثبات والاستقرار وتآزر دول المنطقة وتوفير مصالحها، مشيراً الي الدور الايراني المصيري والمحوري في هذا الشأن.
انتهي** ع ج** 1837



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الأمن والتنمية في العراق يعودان بالنفع علي البلدين وعلي المنطقة

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