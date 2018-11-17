تقدم إيران في مجال الفضاء جدير بالثناء

و قال البروفيسور 'لي شينجون' في مقابلة مع إرنا في بكين اليوم السبت، إنه سيعمل مع أعضاء المنظمة، خاصة مع إيران، كأحد أكثر الأعضاء نشاطًا في أوبسكو.

وأشار إلي أننا نريد إقامة علاقات مبنية علي المصالح المشتركة مع إيران، وأكد أنه إذا تم دعم الأعضاء من قبل الحكومات، يمكننا بطبيعة الحال تحقيق المزيد من التقدم في برامج الفضاء، وفي هذا الصدد نأمل أن تتمتع إيران بهذا الوضع.

و صرح الأمين العام لمنظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ، أن العديد من أعضاء المنظمة لديهم تبادل مصالح واسعة النطاق للغاية، وإيران ليست استثناء لهذا وسوف تستفيد من هذه العلاقات.

ووصف لي 'التعاون القائم علي الاحترام والمصالح المتبادلين' بين جميع الأعضاء، بما في ذلك إيران بالمهم، وقال إننا نسعي إلي كسب شروط الفوز لجميع الأعضاء ، بما في ذلك طهران.

وفي جزء آخر من تصريحاته، اشار إلي توسيع العلاقات بين الأعضاء، وقال : إننا نستخرج موارد التعاون ونقسمه بين بعضنا البعض، وفي العلوم وتكنولوجيا الفضاء ، فإن هذا التعاون هام للجميع.

منظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ (APSCO)، هي المنظمة الإقليمية الوحيدة في المنطقة في مجال الفضاء حيث تعتبر جمهورية إيران الإسلامية أحد مؤسسيها وكانت نشطة علي الدوام في السنوات العشر الماضية.

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