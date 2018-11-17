امريكا تستخدم حظر الادوية كاداه لممارسة الضغط

وخلال ورشة تدريبية خصصت لدراسة تداعيات الحظر الامريكي علي قطاع الادوية و المستلزمات الطبية، اضاف اصغري اليوم السبت، إنه يجب استثمار هذه الظروف المفروضة علينا كفرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الادوية مؤكد انه و بناء علي الخبرات التي حصلنا عليها سابقا يمكن تحقيق هذا الهدف.

وتابع قائلا ان الادوية و المستلزمات الطبية هي جزء مهم من الخدمات الصحية لذلك و رغم بعض المزاعم الواهية فان الحظر يهدد قطاع الادوية قبل اي قطاع اخر.

وشدد بالقول ان الكثير من مراحل العلاج و تقديم الخدمات الصحية بحاجة الي ادوية و اجهزة متطورة لذلك فان منع الحصول علي هذه الاجهزة سيؤدي الي بروز مشاكل علاجية و صحية.

واضاف ان من اهداف الحرب الاقتصادية هي اثارة الاستياء بين الشعب و استغلاله كالية ضد الحكومات.

واستطرد بالقول انه و رغم المزاعم المتكررة حول إستثناء الادوية من الحظر الامريكي الجائر إلا ان المستحضرات الدوائية و الطبية معرضة للحظر بشكل مباشر او غير مباشر وان امريكا و حلفاءها القلائل يحذرون البنوك من التعاون مع ايران.

واعتبر ذلك موشرا واضحا علي زيف مزاعم استثناء الادوية من الحظر ووصف التوجه الاميركي في هذا المجال بااللاانساني.

وفي جانب اخر من تصريحاته اعلن اصغري ان المنتجات المحلية من الادوية تغطي 97 في المئة من حاجات البلاد فيما يتم استيراد ثلاثة في المئة منها من الخارج وتبلغ قيمتها مليارا و 300 مليون دولار.

واكد ان الادوية التي تستورد من الخارج هي ادوية تستخدم لمعالجة الامراض الخاصة والمستعصية.

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