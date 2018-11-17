المقاومة الاسلامية هزّت حكومة الكيان الصهيوني

وخلال كلمة له ألقاها خلال حفل في مسجد جمكران بمدينة قم المقدسة(جنوب العاصمة) صرّح اللواء صفوي بأنّ الجهاد الاسلامي والمقاومة الاسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة قد ألحقا الهزيمة بالكيان الصهيوني ونجحا في هزّ حكومة الكيان الصهيوني و إستقالة وزيرين صهيونيين.

ولفت اللواء صفوي الي تعاظم قوة حزب الله الي درجة جعلت الكيان الصهيوني يقيم جداراً في الحدود الشمالية مع لبنان بارتفاع 7 أمتار تفوقه أسلاك شائكة خوفاً من هجوم وبطولات مقاتلي المقاومة.

وأكّد المساعد والمستشار الأعلي لسماحة قائد الثورة الاسلامية علي تأسّي شعوب المنطقة بالشعب الايراني ومقاومته، مشيراً الي إلحاق الهزيمة بالارهابيين في العراق وسوريا بفضل تواجد المستشارين الايرانيين.

وأشاد اللواء صفوي بالبطولة والصمود اللذين أبداهما الشعب اليمني في مواجهته لآل سعود، الأمر الذي لم يكن يتوقعه أحد، منوهاً الي ما منيت به السعودية من هزيمة في حربها ضد اليمنيين ليست لديها الشجاعة في الإفصاح عنها.

ورأي اللواء صفوي بأنّ الطريق الذي يسلكه حالياً مستكبرو العالم والجرائم التي يرتكبونها في فلسطين واليمن وباقي الدول أدت الي صحوة ونهوض الشعوب المظلومة لإستعادة إستقلالها، عازياً هذه الصحوة الي تأثير الثورة الاسلامية الايرانية علي كل شعوب العالم وانقلاب موازنة القوة لصالح المظلومين.

وعزا اللواء صفوي مبدأ الهزائم التي لحقت بالولايات المتحدة والصهاينة في المنطقة في الوقت الراهن الي الإنتصارات التي حققتها ايران في ثورتها الاسلامية وإنتصارها في الحرب المفروضة عليها بقيادة الإمام الخميني الراحل (رض).

وقال اللواء صفوي: إنّ الأمريكيين كانوا ينوون بعد أفغانستان والعراق شن هجوم علي ايران، لكنّ نفسية المقاومة التي يتحلي بها الشعب الايراني وكفاءة البلاد في الشأن الدفاعي والعسكري حالتا دون ذلك.

وصرّح اللواء صفوي بأنّ مساعي الولايات المتحدة في تأسيس حكم علماني في العراق باءت بالفشل وها هو العراق اليوم يتمتع بحكومة وبرلمان اسلاميين فضلاً عن علاقاته الودية والطيبة مع الشعب الايراني.

وتطرق المساعد والمستشار الأعلي لسماحة قائد الثورة الاسلامية الي الحديث عما يمارسه ال سعود وما تمارسه الإمارات ضد اليمن واليمنيين وإراقة دماء شعبه الاعزل.

وقال اللواء رحيم صفوي: إنّ الثورة الاسلمية اليوم تحوّلت الي قطب ثقافي وحضاري اسلامي حديث، تقوده توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي فضلاً عن تحوّل البلاد الي مَلهَم للعالم الاسلامي وللشعوب الحرة.

انتهي** ع ج** 1837

