منتنخب الكرة الطائرة للسيدات يتقدم 75 نقطة في التصنيف العالمي

طهران/17 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- تقدم المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات 75 نقطة ليحتل المركز ال 39 عالميا ضمن اخر تصنيف للاتحاد الدولي للعبة .

ونقلت ارنا اليوم السبت عن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بانه اعلن اخر تصنيف لافضل منتخبات السيدات عالميا وبحسبه احتل المنتخب الايراني للسيدات المركز ال 39 وبعشر نقاط مشتركا مع كل من منتخبات فرنسا و كوستاريكا و نيكاراغواي وغواتيمالا وجزر فيجي.
وبحسب التصنيف فأن منتخب سيدات صربيا احتل المركز الاول ب 322 نقطة ثم الصين ثانيا ب 320 نقطة ثم امريكا ب 256 نقطة ثالثا و البرازيل رابعا و روسيا خامسا و اليابان سادسا و هولندا سابعا و ايطاليا ثامنا و كوريا الجنوبية تاسعا وجمهورية الدومينيكان عاشرا.
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منتنخب الكرة الطائرة للسيدات يتقدم 75 نقطة في التصنيف العالمي

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